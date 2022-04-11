Омбудсмен – батькам: організації РФ за кордоном маскуються під українські суботні школи

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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11 квітня 2022

Батьків, які разом з дітьми виїхали з України через війну, закликали бути обережними у співпраці з громадськими організаціями та суботніми школами.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголошує, що вже є зафіксовані факти, коли російські школи та організації "руського міра" видають себе за українські та контактують з дітьми, які вимушено знаходяться за кордоном.

"Такі школи можуть приховуватися під українською символікою, а їхні працівники та учні – навіть носити вишиванки", – наголосив Горбачов.

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Омбудсмен також розповів, чому така співпраця – небезпечна:

Dobrovolskaya/Depositphotos
  • керівники гібридних організацій збирають інформацію щодо особових даних українських переселенців за кордоном та їхніх родин в Україні;
  • чинять пропагандистський вплив та дезінформують українських дітей та їхніх батьків.

Щоб уникнути небезпечного впливу гібридних шкіл, Сергій Горбачов наполегливо рекомендує дорослим звертатися за детальною інформацією щодо діяльності українських організацій до посольств України у країнах вашого перебування.

Детальну інформацію щодо освітніх можливостей для дітей, які вимушено опинилися за межами України через військову збройну агресію Росії можна знайти за посиланням.

Раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов пояснив, як діти-переселенці можуть продовжити навчатися у школі, вимушено перебуваючи за кордоном.

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