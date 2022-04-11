Окупанти примушують дітей виходити на навчання у районах неподалік боїв – Денісова

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях примушують дітей та вчителів розпочинати навчання у районах, на межі яких ведуться бойові дії.
Про це повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.
"Під час моніторингу соціальних мереж окупаційної влади, було виявлено інформацію, що у тимчасово окупованому місті Волноваха Донецької області з 11 квітня 2022 року російські окупанти змушують дітей йти до навчальних закладів", – написала вона.
Омбудсменка припускає, що такі дії росіяни чинять, щоб ускладнити майбутні операції ЗСУ по звільненню міста та для можливих провокацій із жертвами заради дискредитації та звинувачення української сторони.
|Фото Людмили Денісової
"У такому випадку діти фактично стануть заручниками та живим щитом для військ російського агресора", – каже вона.
Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов у коментарі "Українській правді. Життя" зазначив, що, дійсно, він отримує численні звернення від вчителів з окупованих територій про те, що їх примушують виходити на роботу і навчати дітей за російськими програмами та російською мовою.
Що стосується інформації про ймовірне використання дітей у якості живого щита, Горбачов сказав, що не може підтвердити цей факт.
"Я цього стверджувати не можу, але знаючи, що росіяни роблять на окупованих територіях, це ймовірний трагічний розвиток подій. У них немає нічого людського", – сказав він.
Нагадаємо, раніше Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляв, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей росіяни заявили про відновлення навчання у школах, але без викладання української мови, української літератури та історії України.
Омбудсмен – батькам: організації РФ за кордоном маскуються під українські суботні школи
Розстріляли людей у церкві: Денісова розповіла про нові злочини військ РФ
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.