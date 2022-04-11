Окупанти примушують дітей виходити на навчання у районах неподалік боїв – Денісова

Яна Осадча журналіст
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11 квітня 2022

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях примушують дітей та вчителів розпочинати навчання у районах, на межі яких ведуться бойові дії.

Про це повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

"Під час моніторингу соціальних мереж окупаційної влади, було виявлено інформацію, що у тимчасово окупованому місті Волноваха Донецької області з 11 квітня 2022 року російські окупанти змушують дітей йти до навчальних закладів", – написала вона.

Омбудсменка припускає, що такі дії росіяни чинять, щоб ускладнити майбутні операції ЗСУ по звільненню міста та для можливих провокацій із жертвами заради дискредитації та звинувачення української сторони.

 Фото Людмили Денісової

"У такому випадку діти фактично стануть заручниками та живим щитом для військ російського агресора", – каже вона.

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов у коментарі "Українській правді. Життя" зазначив, що, дійсно, він отримує численні звернення від вчителів з окупованих територій про те, що їх примушують виходити на роботу і навчати дітей за російськими програмами та російською мовою.

Що стосується інформації про ймовірне використання дітей у якості живого щита, Горбачов сказав, що не може підтвердити цей факт.

"Я цього стверджувати не можу, але знаючи, що росіяни роблять на окупованих територіях, це ймовірний трагічний розвиток подій. У них немає нічого людського", – сказав він.

Нагадаємо, раніше Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляв, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей росіяни заявили про відновлення навчання у школах, але без викладання української мови, української літератури та історії України.

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