Освітян під тиском змушують повертатися на роботу до міст, де тривали бої – омбудсмен

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що отримує масові скарги від педагогів, яких місцева влада та керівники освітніх закладів під загрозою звільнення змушують повертатися на очну роботу.

Горбачов наголосив, що це неприпустимо, адже вчителі та викладачі закладів освіти мають законе право працювати дистанційно, незалежно від місця перебування.

"Вони (педагоги – ред.) повідомляють, що місцева влада та керівники закладів освіти змушують їх під загрозою звільнення повернутися на очну роботу до населених пунктів, де ще зовсім недавно точилися запеклі бої.

Одночасно керівники військових адміністрацій у тих же регіонах закликають громадян почекати з поверненням, бо це може бути небезпечним", – підкреслив омбудсмен.

Bloodua/Depositphotos

Наразі далеко не всі освітяни мають можливість дістатися місць, де вони проживали, адже міжміське сполучення відновлено не всюди, а власний транспорт мають не всі.

Крім того, російські окупанти залишають по собі "подарунки" – міни та вибухівки. Горбачов нагадав, що території міст, де точилися запеклі бої, ще надійно не розміновані, а отже навіть дорога додому може нести загрозу для життя.

Додав, що частина будівель зруйнована, внаслідок чого деякі працівники залишилися без житла – їм просто немає куди повертатися.

Ще варто враховувати той факт, що у звільнених населених пунктах тривають ремонтні роботи по відновленню доріг, електро-, водо- та газопостачання.

"Не всі нещодавно звільнені населені пункти надійно забезпечуються харчами та життєво необхідними товарами.

Враховуйте, будь ласка, що для кожної людини зараз повернення під тиском з безпечного місця – це великий психологічний стрес як для неї, так і для дітей та інших членів сім’ї", – наголосив освітній омбудсмен.

Раніше Сергій Горбачов розповів, що в Україні після початку війни почастішали випадки примусового відправлення педагогів у відпустку без збереження зарплатні, що є неприпустимим.

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