ЗНО-2022 можна буде скласти в Європі – Шкарлет

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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16 квітня 2022

Абітурієнти, які зараз перебувають у країнах Європи, можуть скласти ЗНО-2022 за місцем тимчасового проживання.

Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі Єдиного телемарафону 15 квітня.

"Абітурієнти, які закінчили 11 клас і бажають вступити до українських ВНЗ, матимуть змогу поза межами України пройти мультидисциплінарний тест. Він відбуватиметься у столицях європейських держав або на базі провідних університетів", – зазначив він. 

Водночас деталей про проведення ЗНО за кордоном Шкарлет не повідомив.

Міністр також додав, що освітній процес в Україні не зупиняється – більшість закладів продовжують дистанційне навчання. 

Тому держава забезпечує можливість отримувати освіту в цілому світі для своїх громадян. 

 Green Chameleon / Unsplash

Сергій Шкарлет нагадав, що українські вчителі можуть працевлаштуватися в європейських школах.

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