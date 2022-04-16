ЗНО-2022 можна буде скласти в Європі – Шкарлет

Абітурієнти, які зараз перебувають у країнах Європи, можуть скласти ЗНО-2022 за місцем тимчасового проживання.
Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі Єдиного телемарафону 15 квітня.
"Абітурієнти, які закінчили 11 клас і бажають вступити до українських ВНЗ, матимуть змогу поза межами України пройти мультидисциплінарний тест. Він відбуватиметься у столицях європейських держав або на базі провідних університетів", – зазначив він.
Водночас деталей про проведення ЗНО за кордоном Шкарлет не повідомив.
Міністр також додав, що освітній процес в Україні не зупиняється – більшість закладів продовжують дистанційне навчання.
Тому держава забезпечує можливість отримувати освіту в цілому світі для своїх громадян.
|Green Chameleon / Unsplash
Сергій Шкарлет нагадав, що українські вчителі можуть працевлаштуватися в європейських школах.
Вас також може зацікавити:
Яким буде ЗНО-2022 з історії України? Завдання, оцінювання, підготовкаРеклама:
ЗНО-2022: у Раді назвали орієнтовний період проведення тестування
Умови вступу 2022: що потрібно складати бакалаврам та магістрам
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.