Нацполіція відкрила "гарячу лінію" для родичів загиблих від війни українців

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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9 квітня 2022

В Україні відкрили цілодобову "гарячу лінію" для родичів загиблих внаслідок військових дій Росії. 

Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

"Оператори готові надати необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання", – пояснюють поліціянти. 

"Гаряча лінія" працює за номером 0 894 201 867.

У Нацполіції зазначають, що у звільнених населених пунктах пошук та ідентифікація загиблих продовжується цілодобово. 

 SectoR_2010 / Depositphotos

Правоохоронці також просять використовувати "гарячу лінію" лише за призначенням. З усіх інших питань – звертатися за номерами поліції регіону.

Нагадаємо, в Україні запустили низку ботів у Telegram, які допомагають відшукати близьких та знайомих.

Одним з найбільших є "Пошук зниклих".

У Харкові працює "Надія-бот", також є окремий бот для пошуку людей на Київщині.

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