Нацполіція відкрила "гарячу лінію" для родичів загиблих від війни українців

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
2960
9 квітня 2022

В Україні відкрили цілодобову "гарячу лінію" для родичів загиблих внаслідок військових дій Росії. 

Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

"Оператори готові надати необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання", – пояснюють поліціянти. 

Реклама:

"Гаряча лінія" працює за номером 0 894 201 867.

У Нацполіції зазначають, що у звільнених населених пунктах пошук та ідентифікація загиблих продовжується цілодобово. 

 SectoR_2010 / Depositphotos

Правоохоронці також просять використовувати "гарячу лінію" лише за призначенням. З усіх інших питань – звертатися за номерами поліції регіону.

Нагадаємо, в Україні запустили низку ботів у Telegram, які допомагають відшукати близьких та знайомих.

Одним з найбільших є "Пошук зниклих".

У Харкові працює "Надія-бот", також є окремий бот для пошуку людей на Київщині.

Реклама:

Вас також може зацікавити:

Не ігноруйте біль: як пережити смерть близької людини?

"Твоя рука буде рукою надії": донька вбитої в Бучі жінки відкрила благодійний фонд на її честь

Сльози відчаю та відчуття провини: як пережити смерть рідних, які раптово загинули

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 1392
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2474
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3180
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат