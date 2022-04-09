Нацполіція відкрила "гарячу лінію" для родичів загиблих від війни українців

В Україні відкрили цілодобову "гарячу лінію" для родичів загиблих внаслідок військових дій Росії.
Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.
"Оператори готові надати необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання", – пояснюють поліціянти.
"Гаряча лінія" працює за номером 0 894 201 867.
У Нацполіції зазначають, що у звільнених населених пунктах пошук та ідентифікація загиблих продовжується цілодобово.
|SectoR_2010 / Depositphotos
Правоохоронці також просять використовувати "гарячу лінію" лише за призначенням. З усіх інших питань – звертатися за номерами поліції регіону.
Нагадаємо, в Україні запустили низку ботів у Telegram, які допомагають відшукати близьких та знайомих.
Одним з найбільших є "Пошук зниклих".
У Харкові працює "Надія-бот", також є окремий бот для пошуку людей на Київщині.
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