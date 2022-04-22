№2064. Крейсер "Москва" занесли в реєстр підводної культурної спадщини України

Російський ракетний крейсер "Москва", який підбили українські військові, став номером 2064 у реєстрі підводної культурної спадщини України.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

"За 80 миль від Одеси, знаменитим крейсером і найбільш затонулим об’єктом дна Чорного моря можна буде милуватися, особливо не занурюючись.

Відповідно до Конвенції ЮНЕСКО, усі сліди людської діяльності на дні Чорного моря, в межах економічної діяльності нашої держави є власністю України!" – підкреслили у відомстві.

Ракетний крейсер "Москва". Фото: Alexey Pavlishak, Reuters

Крейсер поставили на облік в Національному військово-морському музеї України. Точні координати, де "Москву" востаннє бачили на плаву, передали британці, повідомив директор музею Сергій Воронов. Крейсер знаходиться на глибині 45-50 метрів.

Судно водотоннажністю 11,5 тисяч тон побудували у Миколаєві і вперше спустили на воду у 1979 році. Довжина крейсера – 186,4 метри.

"Безумовно, піднімати його ніхто не буде. У майбутньому це буде надцікавий об'єкт для дайвінгу, враховуючи його габарити. А це приблизно як 14-поверховий житловий будинок. Тепер крейсер "Москва" – найбільший затонулий у Чорному морі об'єкт", – наголосив Воронов.

За його словами, крейсер підпадає під категорію "рідкісні зразки науки та техніки".

"Таких крейсерів побудували лише 4. Крейсер "Варяг" – на Тихому океані, "Маршал Устінов" – на північному флоті РФ. Ми такого ж типу маємо крейсер "Україна" на Миколаївському заводі, який стане кораблем-музеєм. Тепер, дякуючи нашим військовим, у нас їх два", – підкреслив директор музею.

Ба більше, Національний військово-морський музей України вже оформлює наступний трофей, що стане частиною підводної культурної спадщини України під номером 2065.

"Це прикордонний сторожовий корабель "Изумруд", який, за інформацією ВМС України, теж потопили. Зараз ми чекаємо більш точних координат, щоб зрозуміти, у яких водах він лежить", – розповів Сергій Воронов.

Нагадаємо, 13 квітня у Чорному морі зазнав краху російський ракетний крейсер "Москва". Корабель, який ішов захоплювати Одесу, потопили українськими протикорабельними ракетами "Нептун".

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