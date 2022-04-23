В Укрпошті вже планують наступні марки: їх обиратимуть українці

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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23 квітня 2022

"Укрпошта" анонсувала випуск другої марки, присвяченої війні Росії проти України. Але керівництво компанії вже замислюється про наступні малюнки.  

Який варіант найбільш очікуваний серед українців, дізнаються завдяки голосуванню, зазначає керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський, пише Forbes.

"Наступного тижня ми оголосимо голосування. Хтось хоче марку з Путіним, щоб бажання збулося пророцтво за аналогією з маркою з кораблем",  – розказує він.

Але українці під час голосування можуть обрати й інші символи боротьби з окупантами. 

 Наступний ескіз марки визначатимуть українці. Ілюстрація Катерини Четіріної

"Наприклад, малюнок, присвячений ЗСУ, малюнок із цуценям, яке розмінує міну, малюнок, присвячений волонтерам, малюнок "Доброго вечора, ми з України". 

Насправді, є багато тем, які заслуговують на те, щоб з'явиться на марках "Укрпошти". Яку виберуть, таку й випустимо", – пояснює Ігор Смілянський.

Нагадаємо, керівник "Укрпошти" заявляв, що наклад марки з російським воєнним кораблем обмежений, бо це – мистецтво, а не туалетний папір.

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