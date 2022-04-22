"Русский военный корабль – все": українці розкритикували Укрпошту за обмеження тиражу марок

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував продаж нової марки, яка частково повторює вже легендарну фразу захисників острова Зміїний: "Русский военный корабль – все" або "Russian Warship … Done".

Марку "старого" зразку "Русский военный корабль, иди нах*й" у відділеннях "Укрпошти" більше не продають. Останні 100 000 примірників зараз можна купити лише в онлайн-магазині, який, за словами Смілянського, не працює через DDos атаку.

Збільшувати тираж "оригінальної" марки "Укрпошта" не планує. Водночас оголошений тираж нової – всього 5 мільйонів примірників та 1 мільйон конвертів.

Українці обурилися таким рішенням керівництва Укрпошти, адже не всі охочі встигли купити марку, що стала символом спротиву українців на тлі російської військової агресії.

Фото: Укрпошта у Facebook

Народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук на обурення українців, які щиро не розуміють, чому не можна збільшити тираж старої марки, відповіла так:

"Бо втрачається цінність оригінального тиражу. Це як limited edition".

Смілянський – такої ж думки. Марку з кораблем він порівнює з сумками Hermes та автомобілями Ferrari, які "не випускають додаткові (сумки та машини – ред.), бо за ними велика черга".

"Змінити правила означає кинути тих, хто придбав (марку – ред.) першим", – написав Смілянський у Facebook.

Після цих слів українці почали звинувачувати гендиректора компанії у тому, що він лобіює інтереси філателістів, а не звичайних українців та воїнів ЗСУ чи тероборони, які, певно, хотіли б мати на пам'ять символічну марку після перемоги.

Ба більше, крім проблем із фізичним доступом до відділень, зокрема і через величезні черги за марками, 22 квітня "ліг" сайт, де можна було придбати марки онлайн, що лише підсилило невдоволення суспільства. Станом на 16:00 22 квітня сайт досі не працює.

"Українська правда. Життя" зібрала реакції українців у соцмережі на відповідне рішення керівництва "Укрпошти".

Адвокатка та керівниця Ліги українських правозахисників Юлія Сегеда пише, що до неї з проханням дістати марку звертаються військові.

"Я тепер не знаю що робити. Прочитала, що сьогодні почнеться продаж, але деякі отримають посилання на сайт раніше.

Отже, якщо мені вдасться щось купити я потім роздам хлопцям хто хоче по одній марці.

Пану з мільйонною зарплатою ганьба.Хто може допомогти мені купити ці марки, пліз, я гроші віддам.

Я навіть не думала що у мене буде таке незвичне завдання", – розповідає Сегеда.

Журналістка Вікторія Кобеляцька заявила, що "Укрпошта продовжує випробовувати терпіння філателістів". Зокрема, скаржиться на неможливість придбати марку через онлайн-магазин.

"Моє перше замовлення онлайн скасували "через значну кількість спекулятивних замовлень". Але напередодні я отримала "лист щастя", що відкрили передпродаж поштових марок у оновленому онлайн-магазині.

Причому, посилання на замовлення прислали о 9 ранку, тоді як усім іншим клієнтам – о 10 годині. Пояснили, що купити можна не більш як один марковий аркуш та два примірники немаркованого художнього конверта.

Заінтригована, я вирішила спробувати. Процес замовлення досі триває".

Свою думку висловила і продюсерка "Громадського" Наталія Шимків, наголосивши, що "Укрпошта" "створила ексклюзивність там, де її ніколи не було".

Сотні, а то й тисячі українців у соцмережі закликають керівництво "Укрпошти" збільшити тираж марок.

Українці запитують, чому державне підприємство відмовляється від можливості заробити більше коштів, дослухавшись до запиту суспільства. Скриншот коментаря на сторінці Ігоря Смілянського у Facebook

Українці обурені рішенням керівництва Укрпошти обмежити тираж марок з кораблем. Скриншот коментаря на сторінці Ігоря Смілянського у Facebook

Ті, хто закликають збільшити тираж, щиро не розуміють, навіщо в умовах війни "Укрпошта" "накаляє" ситуацію, що в кінцевому результаті заважає насамперед компанії виконувати її прямі обов'язки.

Далеко не всіх хвилює ажіотаж з марками. Натомість, "Укрпошту" закликають просто виконувати свої обов'язки.

Багато українців хотіли б мати символічну марку з кораблем. Скриншот коментаря на сторінці Ігоря Смілянського у Facebook

Новини про лімітований тираж викликали такий великий ажіотаж, що українці уже створили петицію з проханням до "Укрпошти" видати наступний тираж марки з кораблем в обсязі 10 мільйонів екземплярів з ідентичним зображенням.

"Заява Укрпошти про те, що марку більше не будуть випускати, може стати маніпуляцією з метою підняття ціни на марку на чорному ринку. Пояснення, що "кожна марка збереже свою історичну цінність", може бути виправданням можливої корупції.

Ми віримо, що Укрпошта просто зробила помилку і підстав для підозри в корупції тут немає. Але це вже повинні перевірити детективи НАБУ та прокурори САП, а можливо навіть і судді ВАКС.

Я як громадянин України не хочу, щоб в Україні перепродавали марки на чорному ринку під час війни", – наголосив автор петиції Роман Кошляк.

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