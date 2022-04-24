Наші яйця – найміцніші: як українці вітають одне одного з Великоднем в умовах війни

На Великдень, 24 квітня, виповнилося два місяця з дня російського вторгнення в Україну.
Нова реальність вплинула і на зміст пасхальних листівок, які українці надсилають один одному на свято.
Великдень-2022 має гіркий присмак, однак навіть в такі часи українці не перестають жартувати.
"Українська правда. Життя" зібрала пасхальні меми та колажі.
|Зображення: Олександр Грехов
|Зображення: Oleksandr Bilenky
Війна – це не привід не пекти паски.
|Зображення: "Баба і кіт"
Пасхальний кролик послав російському кораблю привіт.
|Зображення: The Times
Не обійшлося і без згадування старої суперечки про паски та кулічі. Цьогоріч, безумовно, перемагають паски.
|Зображення: Сергій Притула
Згадали і стару пасхальну дитячу гру – "Навбитки", під час якої стукалися писанками. Перемагала найміцніша.
|Зображення: Olha Sytnik
|Зображення: Олександр Грехов
Декор на яйцях також набув нового значення.
|Зображення: "Баба і кіт"
А на творчість Olesya Drashkaba навіть відреагувала пропагандистська "Раша тудей". Українців звинуватили у войовничості та тероризмі.
|Зображення: Верховна Рада України
Для невіруючих також є варіанти.
І, звісно, українців обурило фото Путіна зі свічкою в храмі, особливо після того, як напередодні свята його ракета прилетіла в Одесу та вбила людей. Зокрема, трьохмісячну дитину з мамою і бабусею.
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