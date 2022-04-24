Наші яйця – найміцніші: як українці вітають одне одного з Великоднем в умовах війни

Яна Осадча журналіст
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24 квітня 2022

На Великдень, 24 квітня, виповнилося два місяця з дня російського вторгнення в Україну.

Нова реальність вплинула і на зміст пасхальних листівок, які українці надсилають один одному на свято.

Великдень-2022 має гіркий присмак, однак навіть в такі часи українці не перестають жартувати.

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"Українська правда. Життя" зібрала пасхальні меми та колажі.

Зображення: Олександр Грехов
 Зображення: Oleksandr Bilenky 

Війна – це не привід не пекти паски.

  Зображення: "Баба і кіт"

Пасхальний кролик послав російському кораблю привіт.

 Зображення: The Times

Не обійшлося і без згадування старої суперечки про паски та кулічі. Цьогоріч, безумовно, перемагають паски.

 Зображення: Сергій Притула

Згадали і стару пасхальну дитячу гру – "Навбитки", під час якої стукалися писанками. Перемагала найміцніша.

 
 
 Зображення: Olha Sytnik
 Зображення: Олександр Грехов

Декор на яйцях також набув нового значення.

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 Зображення: "Баба і кіт"

А на творчість Olesya Drashkaba  навіть відреагувала пропагандистська "Раша тудей". Українців звинуватили  у войовничості та тероризмі.

 Зображення: Верховна Рада України

Для невіруючих також є варіанти.

 

І, звісно, українців обурило фото Путіна зі свічкою в храмі, особливо після того, як напередодні свята його ракета прилетіла в Одесу та вбила людей. Зокрема, трьохмісячну дитину з мамою і бабусею.

 

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