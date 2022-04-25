Ректорка університету Каразіна розповіла, чи переїжджатиме виш із Харкова

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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25 квітня 2022

Національний університет Каразіна, незважаючи на численні руйнування внаслідок російських ракетних обстрілів, не збирається переїжджати з рідного Харкова.

Зі слів ректорки вишу Тетяни Кагановської в інтерв'ю "УП. Життя", передумов для переїзду вишу до іншого міста – немає. 

"Окупацію не рахуємо, віримо, що Харків залишиться українським містом і віримо в ЗСУ. Я кожного дня спілкуюсь із головою військової адміністрації (Олег Синєгубов – ред.).

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Університет Каразіна для Харкова – це символ і серце міста", – наголосила Кагановська.

Так виглядав університет Каразіна до вторгення Росії в Україну. Фото: Kathrine_Andi/Depositphotos

Зі слів ректорки вишу, чутки про переїзд університету Каразіна породили думки про те, що місцева влада збирається "здати Харків". Пояснює це тим, що університет – один із символів міста.

"Телефонували знайомі із США, з Німеччини із запитанням: "Так що, будуть здавати Харків?". На моє питання чому, була відповідь, що переїжджає університет Каразіна.

Розумію щире бажання допомогти, занепокоєність, турботу про університет, насамперед з огляду на безпеку людей. Але університет нікуди не переїжджає, бо він дійсно є серцем Харкова, а серце рухати не можна", – підкреслила ректорка вишу.

Так виглядає університет Каразіна після обстрілів російськими ракетами. Фото: Університет Каразіна у Facebook

Викладачі та студенти тимчасово роз'їхалися по різних куточках України, зараз університет працює дистанційно.

За словами Кагановської, керівництво вишу не наполягало на тому, щоб викладачі залишалися у місті, натомість допомагали деяким виїхати.

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"Ми спочатку убезпечили студентів, порахували наших викладачів, надали допомогу тим, хто захотів поїхати. Причому я це бажання дуже розумію, ми всі маємо межу нашого страху, і я не можу наполягати на тому, щоб усі викладачі залишились у Харкові. (…)

Мені здається, якщо викладач знаходиться в безпечному місці, він буде більше віддавати студентам і емоцій, і позитиву. Це ж стосується і студентів", – вважає ректорка закладу вищої освіти.

За її словами, у Харкові залишилися усього 56 студентів університету Каразіна з інших міст, "які забезпечені усім".

"Студенти-харків’яни були на зв’язку зі своїми кураторами груп та деканатами, хтось із родинами виїхали, але й дуже багато залишилося", – зазначила Кагановська.

Також вона розповіла про людські втрати. Зокрема, під час евакуації з Ізюму загинув студент 3 курсу Вадим Павленко, під час обстрілів Харкова – професор-економіст з інституту держуправління Олег Амосов, доцент-фізик Костянтин Мягкохліб, старший викладач хімічного факультету Олександр Корсун.

Є втрати і серед випускників університету: у складі тероборони загинув випускник факультету іноземних мов Артем Комар, у складі збройних сил – випускник історичного факультету Юрій Красовський та Сергій Заїковський, а також випускники факультету іноземних мов Валерій Музика та Микита Ситник.

"Страшно, але наша інформація може бути не повною. З деякими студентами, що перебувають на тимчасово окупованій території чи в зоні бойових дій, подекуди немає зв’язку", – зауважила Тетяна Кагановська

Детальніше про те, яких матеріальних втрат зазнав Національний університет імені Каразіна у Харкові, читайте у матеріалі: Університет Каразіна – це серце Харкова, а серце рухати не можна. Інтерв’ю з ректоркою вишу.

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