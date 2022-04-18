8 закладів освіти з Донбасу переїхали до Дніпропетровської області

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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18 квітня 2022

Під час війни Дніпропетровська область прихистила 4 виші та 4 технікуми з Донеччини та Луганщини. 

Евакуювати також вдалося майже 300 викладачів.

Про це розповів голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Валентин Резніченко.

"У одних рашисти зруйнували приміщення, інші були під постійними атаками. 

Ми своїх у біді не залишаємо", – написав він.

 Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Зокрема, до регіону переїхали:

  • Східноукраїнський університет ім. В. Даля;
  • Донбаський педуніверситет;
  • Горлівський інститут іноземних мов;
  • Приазовський технічний університет;
  • Слов’янський хіміко-механічний технікум;
  • Дружківський фаховий коледж;
  • Бахмутський педагогічний коледж;
  • Бахмутський коледж транспортної інфраструктури. 

Наразі викладачі вже відновлюють дистанційні заняття зі своїми студентами.

Нагадаємо, до Дніпра також переїхали виші з Маріуполя, зокрема Приазовський державний технічний університет.

Водночас Маріупольський державний університет тимчасово перемістився до Києва.

Луганський медичний університет, який був у Рубіжному, переїхав на Рівненщину. 

А Національний університет імені В.Н. Каразіна таки залишився у Харкові як символ міста.

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