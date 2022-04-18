8 закладів освіти з Донбасу переїхали до Дніпропетровської області

Під час війни Дніпропетровська область прихистила 4 виші та 4 технікуми з Донеччини та Луганщини.

Евакуювати також вдалося майже 300 викладачів.

Про це розповів голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Валентин Резніченко.

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"У одних рашисти зруйнували приміщення, інші були під постійними атаками.

Ми своїх у біді не залишаємо", – написав він.

Фото: HayDmitriy /Depositphotos

Зокрема, до регіону переїхали:

Східноукраїнський університет ім. В. Даля;

Донбаський педуніверситет;

Горлівський інститут іноземних мов;

Приазовський технічний університет;

Слов’янський хіміко-механічний технікум;

Дружківський фаховий коледж;

Бахмутський педагогічний коледж;

Бахмутський коледж транспортної інфраструктури.

Наразі викладачі вже відновлюють дистанційні заняття зі своїми студентами.

Нагадаємо, до Дніпра також переїхали виші з Маріуполя, зокрема Приазовський державний технічний університет.

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Водночас Маріупольський державний університет тимчасово перемістився до Києва.

Луганський медичний університет, який був у Рубіжному, переїхав на Рівненщину.

А Національний університет імені В.Н. Каразіна таки залишився у Харкові – як символ міста.

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