8 закладів освіти з Донбасу переїхали до Дніпропетровської області

Під час війни Дніпропетровська область прихистила 4 виші та 4 технікуми з Донеччини та Луганщини.
Евакуювати також вдалося майже 300 викладачів.
Про це розповів голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Валентин Резніченко.
"У одних рашисти зруйнували приміщення, інші були під постійними атаками.
Ми своїх у біді не залишаємо", – написав він.
|Фото: HayDmitriy/Depositphotos
Зокрема, до регіону переїхали:
- Східноукраїнський університет ім. В. Даля;
- Донбаський педуніверситет;
- Горлівський інститут іноземних мов;
- Приазовський технічний університет;
- Слов’янський хіміко-механічний технікум;
- Дружківський фаховий коледж;
- Бахмутський педагогічний коледж;
- Бахмутський коледж транспортної інфраструктури.
Наразі викладачі вже відновлюють дистанційні заняття зі своїми студентами.
Нагадаємо, до Дніпра також переїхали виші з Маріуполя, зокрема Приазовський державний технічний університет.
Водночас Маріупольський державний університет тимчасово перемістився до Києва.
Луганський медичний університет, який був у Рубіжному, переїхав на Рівненщину.
А Національний університет імені В.Н. Каразіна таки залишився у Харкові – як символ міста.
Вас також може зацікавити:
Зруйновані університети, школи та садочки: як учні та студенти можуть повернутися до навчання
Університети з розбомбленого Маріуполя відновлять навчання у Києві та Дніпрі
Університет Каразіна залишиться у рідному Харкові
Вимушено переміщені студенти можуть навчатися онлайн в інших університетах: список вишів
Як вступити чи продовжити навчання за кордоном під час війни? 12 можливостей для студентів
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.