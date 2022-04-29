В Харкові визначилися з датою завершення навчального року в школах

В школах Харкова планують завершити навчальний рік 3 червня 2022 року.

До наступних класів переведуть тих дітей, які засвоїли хоча б 50% навчального матеріалу, повідомляють у Харківській міській раді.

"Для нас головне, щоб діти були в безпеці та здорові, а решті ми навчимо", – заявила директорка департаменту освіти Ольга Деменко.

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Наразі у місті навчальний процес відбувається у дистанційному форматі.

Фото: AndrewLozovyi /Depositphotos

Онлайн-уроки починаються не о 9 годині, а о 10, щоб до них могли приєднатися діти, які перебувають за кордоном.

Окрім викладання шкільних предметів, дітям надають психологічну підтримку, а для молодшокласників намагаються проводити розважальні заходи.

За даними мерії, у Харкові залишилося 48% школярів та 35% дошкільнят.

Раніше Міністерство освіти та науки України рекомендувало закладам освіти самостійно визначити день закінчення навчання.

Під час оцінювання учнів за 2 семестр рекомендовано зараховувати всі оцінки, які вони отримали незалежно від місця навчання.

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Також за рішенням педради оцінювання за 2 семестр учнів 5-8 і 10 класів може здійснюватися не за 12-бальною шкалою, а у форматі "зараховано"/"не зараховано".

Така система може застосовуватися, якщо у учнів не було можливості долучитися до навчання, а також у разі проведення понад 50% уроків із предмета в дистанційному форматі, тощо.

Нагадаємо, запорізька влада ухвалила рішення про дострокове завершення навчального року в чотирьох окупованих районах області 2 травня 2022 року.

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