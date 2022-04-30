Київ завершує збір пропозицій щодо назв 5 станцій метро: встигніть пройти онлайн-опитування

1 травня завершується збір пропозицій щодо перейменування 5 станцій метро Києва.

Йдеться про станції "Мінська", "Героїв Дніпра", "Берестейська", "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого", назви яких вирішили дерусифікувати.

Раніше начальник столичного метрополітену Віктор Брагінський зазначав, що голосування триватиме до 15 травня.

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Однак за рішенням Київради термін подання ідей скоротили, повідомляє київський метрополітен.

Українці ще можуть запропонувати нові варіанти назв, заповнивши форму.

Фото: станція "Площа Льва Толстого"/Wikipedia

Після завершення опитування, з 2 по 9 травня буде проводитись рейтингове онлайн-голосування серед найпопулярніших варіантів по кожній станції.

Після цього свій висновок зробить профільна комісія з перейменувань, а потім проєкт рішення винесуть до сесійної зали.

Нагадаємо, раніше Віктор Брагінський запропонував перейменувати станції, які пов’язані з Росією та Білоруссю.

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Цю ініціативу підтримав міський голова Києва Віталій Кличко і запропонував змінити назву "Мінська" на "Варшавську".

Також київський метрополітен розпочав публічне онлайн-опитування щодо перейменування 5 станцій метро, у якому можуть взяти участь всі охочі.

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