У Львові лікарі врятували 4-річну дівчинку, яку годину шматувала вівчарка

Львівському "Охматдиту" вдалося врятувати чотирирічну дівчинку Єву, яку цілу годину шматувала бельгійська вівчарка.
Дитину доставили до лікарні у вкрай важкому стані, з множинними рвано-кусаними ранами голови та тіла.
Про порятунок дівчинки розповіли у медичному закладі.
Завідувачка реанімаційного відділення Віра Приймакова розповіла, що спочатку за життя дівчинки боролися лікарі-реаніматологи. Після стабілізації стану дитину 6 годин оперували п'ятеро хірургів.
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Випадок, що міг коштувати дитині життя, стався вдома у її бабусі в селі, куди батьки відправили маленьку Єву після початку війни.
За словами мами дівчинки, Вікторії, вони прийняли рішення, що у селі у бабусі Валі їй буде спокійніше, однак, на жаль, помилилися. Коли бабуся давала їсти собаці, остання вирвалася на волю з-за огорожі і стрімголов побігла на дитину.
Від страху за онуку у жінки відняло ноги, тож рятувати дівчинку вона вже повзла на колінах. Проте, бабусі не вистачало сил від'єднати собаку від Єви.
"Бабуся з Євою, мені так здається, на деякий час втратили свідомість, коли Берта продовжувала дитину кусати. Їх врятував мобільний телефон, який задзвонив. Мама доповзла до нього, передзвонила сусіду і сказала, що їх кусає Берта.
Сусід прибіг і застрелив її. Дитина лежала в шоковому стані, без одягу, пошматована. Кажуть, що лікар швидкої допомоги, який віз дитину до "Охматдиту" дорогою плакав", – згадує мама дівчинки.
Маленьку Єву наразі вже перевели до хірургічного відділення "Охматдиту". На неї чекає кілька етапів пластичних операцій, розповів заступник медичного директора з хірургічної роботи Богдан Мальований.
"Скільки буде цих операцій – все залежить від того, як заживатимуть рани", – зауважив хірург.
Крім того, після нападу вівчарки з дитиною також працює психолог.
"Єва боїться лежати на животі, кричить, що її кусає Берта, бо в такому положенні вона її кусала. Але в іншому вона дуже молодець, не боїться розказувати про те, що з нею сталося і це дуже важливо", – розповідає мама постраждалої дівчинки.
Зі слів Вікторії, після того, що сталося, її донька на день народження попросила найменшого у світі песика.
"Лікарі ж ще раз наголошують батькам, аби були обережними, коли біля дитини знаходиться собака, навіть, якщо вона живе разом із вами", – підкреслили в "Охматдиті".
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