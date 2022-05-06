Назвали Шафкою: врятована кішка з Бородянки знайшла господарів

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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6 травня 2022

Для врятованої кішки із Бородянки знайшли господарів, вони символічно назвали її Шафкою.

Про долю котика розповіли її рятівники з "ЗооПатруля" в Instagram.

Своє ім'я кішка отримала на честь ще одного символу звільненої Бородянки – шафи в зруйнованому будинку, яка витримала російські обстріли.

Кішку Шафу прихистити у себе вирішили її ж рятівники із "ЗооПатруля". Для неї також завели Instagram-сторінку, де розповідають про життя кицьки.

Фото: ЗооПатруль

Після того, як її оглянули ветеринари, з'ясувалось, що кішці вже понад 10 років.

"Коли ми дивимося на мордочку Шафи, то думаємо, що якби вона не застрягла на тому будинку, то особисто розгромила б всю армію окупантів", – кажуть у "ЗооПатрулі"

 Фото: Максим Паленко

Кішку врятували зі зруйнованого будинку 2 травня, де вона майже місяць просиділа в руїнах.

Для її порятунку довелось везти драбину з Ірпеня.

Фото тваринки згодом стало мемом, її вираз морди порівнювали зі ставленням українців до росіян.

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