У Києві продовжили термін голосування за перейменування вулиць

Київрада продовжила термін голосування за перейменування вулиць та об'єктів у Києві, які збираються дерусифікувати, до 19 червня.

Голосування відбуватиметься в міському додатку "Київ цифровий", повідомили на сайті КМДА.

Раніше на визначення киянам давали час до 9 червня, однак цей термін вирішили подовжити на 10 днів.

Голосування запустять після 5 червня. До того часу експерти нададуть фахові висновки про перейменування.

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Секретар Київради Володимир Бондаренко зазначив, що від громадськості та депутатів вже надійшло близько 12 тис. пропозицій щодо перейменувань.

"Необхідно продовжити термін рейтингового електронного голосування щодо перейменувань вулиць, провулків, алей, проспектів та шосе задля того, щоб кияни отримали більше часу на ознайомлення з пропозиціями та свідомо підтримали нові назви для міських об’єктів", – каже Бондаренко.

Він зазначив, що після закінчення голосування на основі отриманих результатів депутати на засіданні Київради ухвалять рішення про перейменування.

Київрада 14 травня затвердила рішення про перейменування близько 40 пам'ятних знаків та об'єктів, пов'язаних із РФ Білоруссю.

Окрім цього 14 травня депутати Київради вирішили перейменувати арку Дружбу народів на "Арку Свободи українського народу".

Також у Києві в ході голосування обрали найпопулярніші назви для п'яти станцій метрополітену, які планують дерусифікувати: "Мінська", "Героїв Дніпра", "Берестейська", "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого".

У Міністерстві культури та інформполітики переймаються, що на тлі війни дерусифікація і декомунізація в Україні триває занадто стихійно