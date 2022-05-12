В Україні – "надзавзята" декомунізація: Ткаченко закликає не зносити пам’ятники бездумно

Процес декомунізації, який пожвавився в Україні на тлі війни з РФ, не має тривати стихійно та бездумно.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Мати комуністичні та російські елементи в нашому просторі, коли СРСР та Росія свідомо знищувала українців та українську державність – дійсно неприпустимо.

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Але маємо цей процес не робити стихійним та не займатися перейменуванням та знищенням памʼяток бездумно", – наголосив очільник МКІП.

Пам’ятник радянському солдату біля українсько-словацького кордону, демонтажу якого вимагає від влади громадськість Закарпаття. Фото: Українське Закарпаття у Facebook

Він зауважив, що після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну процес декомунізації пожвавився і подекуди проходить із "надвеликим завзяттям".

"Очевидно, що українці не хочуть ототожнювати свої міста та села з окупантськими діячами та подвигами", – підкреслив глава Мінкульту.

Задля забезпечення процесу декомунізації цивілізованим шляхом, відомство ініціювало створення спеціальної Ради при Мінкульті та Українському інституті національної пам'яті. Цей дорадчий орган опікуватиметься:

перейменуванням обʼєктів,

перейменуванням вулиць,

знесенням памʼятників російським діячам,

позбуттям радянської символіки в містах.

"Тобто алгоритм приблизно такий: органи місцевого самоврядування у діалозі із суспільством приходять до спільного рішення і далі координують його з Радою", – пояснює міністр.

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При цьому він нагадав, що відомство спільно з УІНП розробило та оприлюднило рекомендації щодо процесу декомунізації пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою Росії та СРСР.

"Ми можемо лише рекомендувати органам місцевої влади зважати на рекомендації та бути в постійному діалозі з місцевою громадою, щоб діалог був чесним, як і прийняті рішення", – зауважив Ткаченко.

Нагадаємо, раніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь наголосив, що використання російськомовних слів чи коренів у назвах географічних та топонімічних об'єктів в Україні є порушенням законодавства.