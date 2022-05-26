Покинутий росіянами пес Макс служить на українському блокпості і шукає диверсантів

Пес Макс, який раніше служив у росіян, а потім перейшов до лав Національної гвардії України, вже приступив до своїх службових обов’язків. Собака також вивчив команди українською мовою.
Тварина бере участь у перевірці громадян на блокпостах і у пошуку диверсантів, розповідають у Нацгвардії.
"Собака цієї породи, а саме "бельгійська вівчарка", має дуже добру, майже ідеальну пам’ять. Надалі ми хочемо навчити його навичок пошуку вибухонебезпечних предметів та людей", – каже військовослужбовець з позивним Рідік, який став наставником Макса.
Військові кажуть, що собака за цей час став для них рідним.
|Тварина бере участь у перевірці громадян на блокпостах і у пошуку диверсантів
"Як тільки не називали цього службового собаку: і військовополоненим, і трофейним, і денацифікованим, але для гвардійців пес Макс за цей час став рідним. Він кожен день вчить українські команди і працює над удосконаленням своїх навичок", – кажуть у Нацгвардії.
|Собака цієї породи, а саме "бельгійська вівчарка", має дуже добру, майже ідеальну пам’ять
Українська історія Макса розпочалася приблизно місяць назад, з того моменту, коли бідолашного пса кинули напризволяще окупанти.
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Декілька тижнів пес блукав лісами Миколаївщини, доки не потрапив до селища, де його прихистили місцеві жителі.
|Військові кажуть, що собака за цей час став для них рідним
"Одна із жінок відгодувала його та виходила. Він сильно схуд і змарнів. Після недовгої адаптації, люди зателефонували нам і запропонували забрати Макса служити Україні", – розповідає кінолог.
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Військові говорять, що Макс – унікальний пес. Він набагато більший, ніж зазвичай собаки його породи.
|Макс вже знайшов багато нових друзів серед нацгвардійців
"Сьогодні Макс вже знайшов багато нових друзів серед нацгвардійців та разом з ними досить якісно справляється із поставленими завданнями – ловить рашистську нечисть та очищає від неї українську Землю", – говорять нацгвардійці.
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