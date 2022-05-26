Покинутий росіянами пес Макс служить на українському блокпості і шукає диверсантів

Пес Макс, який раніше служив у росіян, а потім перейшов до лав Національної гвардії України, вже приступив до своїх службових обов’язків. Собака також вивчив команди українською мовою.

Тварина бере участь у перевірці громадян на блокпостах і у пошуку диверсантів, розповідають у Нацгвардії.

"Собака цієї породи, а саме "бельгійська вівчарка", має дуже добру, майже ідеальну пам’ять. Надалі ми хочемо навчити його навичок пошуку вибухонебезпечних предметів та людей", – каже військовослужбовець з позивним Рідік, який став наставником Макса.

Військові кажуть, що собака за цей час став для них рідним.

Тварина бере участь у перевірці громадян на блокпостах і у пошуку диверсантів

"Як тільки не називали цього службового собаку: і військовополоненим, і трофейним, і денацифікованим, але для гвардійців пес Макс за цей час став рідним. Він кожен день вчить українські команди і працює над удосконаленням своїх навичок", – кажуть у Нацгвардії.

Собака цієї породи, а саме "бельгійська вівчарка", має дуже добру, майже ідеальну пам’ять

Українська історія Макса розпочалася приблизно місяць назад, з того моменту, коли бідолашного пса кинули напризволяще окупанти.

Декілька тижнів пес блукав лісами Миколаївщини, доки не потрапив до селища, де його прихистили місцеві жителі.

Військові кажуть, що собака за цей час став для них рідним

"Одна із жінок відгодувала його та виходила. Він сильно схуд і змарнів. Після недовгої адаптації, люди зателефонували нам і запропонували забрати Макса служити Україні", – розповідає кінолог.

Військові говорять, що Макс – унікальний пес. Він набагато більший, ніж зазвичай собаки його породи.

Макс вже знайшов багато нових друзів серед нацгвардійців

"Сьогодні Макс вже знайшов багато нових друзів серед нацгвардійців та разом з ними досить якісно справляється із поставленими завданнями – ловить рашистську нечисть та очищає від неї українську Землю", – говорять нацгвардійці.