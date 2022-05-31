Депортують дітей, які втратили батьків: в Маріуполі окупанти взялись за сиріт

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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31 травня 2022

Росіяни почали вивозити дітей з окупованого Маріуполя в невідомому напрямку.

Окупаційна влада намагається встановити та зібрати дітей в місті, які стали сиротами або загубили батьків під час окупації, розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Зокрема відомо, що близько 15 дітей, яким надали прихисток маріупольці за адресою пр. Меотиди, 18 російськими військовими було забрано і вивезено у невстановленому напрямку", – сказав Андрющенко.

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Він додав, що з боку України зараз йде робота по встановленню місця призначення та утримання українських сиріт та загублених дітей.

Фото: tutye/Depositphotos

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Нагадаємо, усього з початку війни до РФ вивезли більше ніж 232 тисячі дітей, при цьому точну кількість назвати неможливо через бойові дії та тимчасову окупацію.

Російський диктатор Владімір Путін підписав указ про спрощену видачу громадянства РФ українським дітям-сиротам або тим, хто залишився без батьківського піклування.

"Опікуни" чи "організації", яким передали викрадених українських дітей, зможуть вимагати для них громадянства РФ.

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