Окупанти депортують дітей з Маріуполя та Волновахи до Ростовської області: хочуть зробити громадянами РФ

Російські окупанти вивезли 267 сиріт з Маріуполя і Волновахи до Ростовської області.

Їх утримують в спортивно-оздоровчому комплексі "Ромашка", який знаходиться в селі Золота Коса Неклинівського району, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, усього росіяни депортували 540 дітей-сиріт з Донецької області.

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Вивезених дітей готують для видачі їм громадянства РФ за спрощеною процедурою, наказ про яку нещодавно підписав російський диктатор Володимир Путін.

Фото: triocean2011 /Depositphotos

"Найогидніше, що цей процес курує безпосередньо уповноважена у справах дітей при президенті росії Марія Львова-Белова, яка власне і була ініціатором "спрощення" надання громадянства дітям-сиротам України", – зазначив Андрющенко.

За даними Андрющенка, усіх дітей без батьків з Маріуполя і надалі вивозитимуть до табору "Ромашка" в Ростовській області

Нагадаємо, раніше окупаційна влада почала шукати та збирати дітей, які стали сиротами або загубили батьків, після чого їх вивозили в невідомому напрямку.

Як розповідали в ОП, від початку повномасштабної війни до РФ вивезли більше ніж 232 тисячі дітей, при цьому точну кількість назвати неможливо через бойові дії та тимчасову окупацію.

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