У Києві визначилися з форматом навчання до початку літніх канікул

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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6 травня 2022

До кінця навчального року у Києві учні шкіл вчитимуться дистанційно.

Відповідне рішення ухвалили у Київській міській держадміністрації. 

"Мета дистанційного навчання під час війни – не лише засвоєння нових знань, а й психологічна підтримка, спілкування. Воно повинно стати допомогою дитині, а не черговим стресом та хвилюваннями – без негативних оцінок та домашніх завдань", – зазначили у столичній мерії.

У КМДА додали, що у травні школярі не лише вивчатимуть новий матеріал, але повторюватимуть той, що опанували раніше.

 Michel Baie / Unsplash

Нагадаємо, за рішенням Міносвіти у 2022 році через війну скасували ДПА та змінили формат ЗНО. 

Цьогоріч проводитимуть мультидисциплінарний тест з української мови, історії України,  математики. На його виконання відвели 120 хвилин.

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