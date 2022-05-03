ЗНО-2022: час для проходження тесту збільшили на третину

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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3 травня 2022

На виконання мультидисциплінарного тесту, який замінить звичне ЗНО у 2022 році, дадуть більше зазначеного часу.

Про це повідомили в Українському центрі якості освіти. 

"Тест є змістовим, комплексним,  неперевантаженим і може бути дієвим інструментом відбору вступників до закладів вищої освіти в складних воєнних умовах, водночас 90 хвилин замало для його виконання – таким був зворотній зв’язок від освітян", – зазначили на сайті центру.

Час на виконання завдань збільшили до 120 хвилин. Оновлення вже працює в онлайн-версії

  Nguyen Dang Hoang Nhu / Unsplash

Якщо майбутні абітурієнти мають повільний інтернет або не можуть перебувати за комп'ютером впродовж 120 хвилин, варто завантажити буклет з демонстраційним варіантом тесту. 

Нагадаємо, що версія мультидисциплінарного тесту з'явилась наприкінці квітня. У ній є завдання з української мови, математики та історії України. 

Як відбуватиметься спрощене ЗНО-2022 та що змінили у процедурі вступу в умовах війни можна ознайомитись тут.

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