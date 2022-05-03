ЗНО-2022: час для проходження тесту збільшили на третину

На виконання мультидисциплінарного тесту, який замінить звичне ЗНО у 2022 році, дадуть більше зазначеного часу.

Про це повідомили в Українському центрі якості освіти.

"Тест є змістовим, комплексним, неперевантаженим і може бути дієвим інструментом відбору вступників до закладів вищої освіти в складних воєнних умовах, водночас 90 хвилин замало для його виконання – таким був зворотній зв’язок від освітян", – зазначили на сайті центру.

Час на виконання завдань збільшили до 120 хвилин. Оновлення вже працює в онлайн-версії.

Nguyen Dang Hoang Nhu / Unsplash

Якщо майбутні абітурієнти мають повільний інтернет або не можуть перебувати за комп'ютером впродовж 120 хвилин, варто завантажити буклет з демонстраційним варіантом тесту.

Нагадаємо, що версія мультидисциплінарного тесту з'явилась наприкінці квітня. У ній є завдання з української мови, математики та історії України.

Як відбуватиметься спрощене ЗНО-2022 та що змінили у процедурі вступу в умовах війни можна ознайомитись тут.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.