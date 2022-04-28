ЗНО-2022: демонстраційний варіант тесту можна пройти онлайн

Цьогоріч абітурієнти складають національний мультипредметний тест, який відбуватиметься в комп’ютерному форматі.

У Центрі оцінювання якості освіти опублікували демонстраційний варіант тесту, на якому можна потренуватися онлайн.

"Зауважте, що інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний до вступного тесту", – наголошують у Центрі.

Якщо у вас повільний інтернет або немає можливості працювати протягом 90 хвилин за комп’ютером – завантажте файл із демонстраційним варіантом тесту.

Так ви зможете виконати завдання пізніше і звірити свої відповіді з правильними.

Фото: Elnur_/Depositphotos

Національне мультипредметне тестування триватиме 90 хвилин.

Упродовж цього часу потрібно буде виконати 60 завдань із трьох предметів:

Як під час виконання демонстраційного тесту, так і під час реального тестування ви зможете:

вибирати послідовність виконання завдань;

за потреби повертатися до попередніх завдань;

змінювати варіант відповіді.

Після завершення роботи над тестом ви одразу отримаєте результати тестування за кожен блок завдань із різних предметів.

Також під час реального тестування абітурієнти зможуть використовувати довідкові матеріали з математики, зокрема "підгледіти" формули з алгебри, геометрії та тригонометрії.

Тому в УЦОЯО радять спиратися на них і під час проходження демонстраційного тесту.

Також перед початком виконання тренувальних завдань потрібно відповісти на 4 запитання – щоб зібрати статистичні дані.

Нагадаємо, детальніше про те, яким буде вступ та ЗНО для українців під час війни, можна дізнатися з нашого матеріалу ЗНО і вступ 2022: що змінилося для випускників в умовах війни.

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