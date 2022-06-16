Після перемоги на Євробаченні в Україні 68 дітей назвали Стефаніями

З моменту перемоги України на "Євробаченні" 68 дітей отримали ім’я Стефанія.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

"Поки весь світ наспівує рядки гурту Kalush про маму Стефанію, яка перемогла на пісенному конкурсі "Євробачення-2022", українці все частіше називають своїх діточок цим ім’ям", – розповіли у відомстві.

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Нагадаємо, після того, як на пісенному конкурсі "Євробачення" переміг український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія", яка присвячена матері вокаліста Олега Псюка, в Україні це ім’я і трек стали дуже популярними.

68 дітей отримали ім’я Стефанія

Потяг "Івано-Франківськ-Київ" перейменували на "Стефанію". Пісню виконували військові, а "Укрпошта" анонсувала поштову марку на честь музикантів-переможців.