Після перемоги на Євробаченні в Україні 68 дітей назвали Стефаніями

З моменту перемоги України на "Євробаченні" 68 дітей отримали ім’я Стефанія.
Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.
"Поки весь світ наспівує рядки гурту Kalush про маму Стефанію, яка перемогла на пісенному конкурсі "Євробачення-2022", українці все частіше називають своїх діточок цим ім’ям", – розповіли у відомстві.
Нагадаємо, після того, як на пісенному конкурсі "Євробачення" переміг український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія", яка присвячена матері вокаліста Олега Псюка, в Україні це ім’я і трек стали дуже популярними.
|68 дітей отримали ім’я Стефанія
Потяг "Івано-Франківськ-Київ" перейменували на "Стефанію". Пісню виконували військові, а "Укрпошта" анонсувала поштову марку на честь музикантів-переможців.
Читайте також: Джевелін і Джавеліна: як в Україні називають малюків, народжених під час війни