"Укрпошта" назвала дату виходу нової марки з літаком "Мрія"

В "Укрпошті" створили ще одну патріотичну марку під назвою "Українська мрія", присвячену однойменному літаку.

Нова марка вийде вже 28 червня, а до неї – конверт та листівка, повідомляє "Укрпошта" у Telegram-каналі.

На марці зображений найбільший у світі літак АН-225 "Мрія", який знищили російські окупанти⠀наприкінці лютого.

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"Цей випуск дуже особливий для нас. Бо він уособлює українську незламність. Росіянам вдалося знищити найбільший літак у світі, наше творіння. Але їм не вдасться знищити нашу справжню мрію і прагнення до свободи. Це знає кожен дорослий і малий", – наголошують автори ідеї.

Фото: "Укрпошта" News

Ілюстрацію з літаком створила 11-річна Софія Кравчук з Волині.

Вона намалювала її ще минулого року для конкурсу "Що для мене Україна?".

Сьогодні малюнок актуальний як ніколи, кажуть в "Укрпошті".

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"Хочемо, аби цей витвір філателії надихнув кожного українця мріяти сміливіше", – додають у компанії.

Нагадаємо, "Укрпошта" продовжує традицію випускати знакові для українців марки під час війни.

Наприклад, після перемоги України на Євробаченні компанія анонсувала нову марку, на якій зображено рожевого капелюха вокаліста Kalush Orchestra та напис англійською мовою: "Збережіть Маріуполь, збережіть "Азовсталь".

Раніше компанія випустила легендарну марку "Русскій воєнний корабль, іді нах*й", наклад якої дуже швидко розкупили.

Пізніше "Укрпошта" випустила марку "Русскій воєнний корабль...ВСЬО!", коли українські захисники знищили флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва".