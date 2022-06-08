ЗСУ, російський корабель і "Мрія": у Києві обирають найкращі квіткові інсталяції. ФОТО

Міська влада Києва пропонує обрати найкращу квіткову композицію, створену столичними комунальниками.

Усі інсталяції присвячені патріотичній тематиці або російсько-українській війні.

Проголосувати можна буде до 21 червня, а вже наступного дня відбудеться нагородження переможців, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

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Обирають переможця серед майже 30 робіт, до них увійшли композиції, присвячені марці російським кораблем, літаку "Мрія", Мадонні з київського метро, яка годує немовля та Збройним силам України.

Марка з російським кораблем. Фото: КМДА

"Хотілося б подякувати абсолютно всім працівникам зеленого господарства Києва, які окрім виконання своїх щоденних обов’язків знайшли час і можливість створити ці чудові композиції", – каже очільник управління екології КМДА Олександр Возний.

Мадонна з метро. Фото: КМДА

Для висадження усіх квітників столичним комунальникам знадобилось 320 тисяч квітів.

"Усі вони були вирощені у теплицях та оранжереях районних підприємств, що входять до нашого об’єднання. Ми щороку вирощуємо квіти для прикрашання столиці. Цього року з них створили патріотичні композиції", – розповів директор Київзеленбуду Олексій Король.

Літак "Мрія". Фото: КМДА

Також у КМДА розповіли, що інсталяцію, присвячену "Привиду Києва" у Подільському районі, внесли до Національного реєстру рекордів України як найбільшу квітково-патріотичну композицію.

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Інсталяція, присвячена ЗСУ. Фото: КМДА

Проголосувати та ознайомитись з усіма композиціями можна за посиланням.