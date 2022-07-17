Як неповнолітні українці можуть влаштуватися на роботу? Пояснення Держпраці

У літній час, коли тривають канікули, чимало підлітків починають шукати підробіток.

Нерідко їх мотивує допомога Збройним силам України та бажання підтримати волонтерів.

Водночас для дітей до 18 років в Україні діють особливі правила працевлаштування, про які нагадали в Державній службі з питань праці та Міністерстві освіти і науки.

З якого віку підліткам можна працювати?

16-18 років – без обмежень.

15-16 років за згодою одного з банків або опікунів.

14-15 у вільний від навчання час, тільки на легких роботах і за згодою одного з батьків чи опікунів.

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При цьому максимальна кількість робочого часу не повинна перевищувати 50 годин на тиждень.

Слід зазначити, що діти до 14 років не можуть працювати.

Що заборонено підліткам?

Працювати на небезпечних і шкідливих місцях.

Працювати на важких і підземних роботах.

Працювати понаднормово.

Працювати у вихідні дні.

Їздити у відрядження.

Які є особливі умови прийняття на роботу:

наявність обов’язкового медичного догляду;

спеціальний облік із зазначенням дати народження;

заробітна плата на рівні дорослого працівника;

щорічна відпустка у 31 робочий день.

Під час воєнного стану відпустка може становити не більше 24 днів.

Які додаткові гарантії є в дітей?