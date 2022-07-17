Як неповнолітні українці можуть влаштуватися на роботу? Пояснення Держпраці

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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17 липня 2022

У літній час, коли тривають канікули, чимало підлітків починають шукати підробіток.

Нерідко їх мотивує допомога Збройним силам України та бажання підтримати волонтерів.

Водночас для дітей до 18 років в Україні діють особливі правила працевлаштування, про які нагадали в Державній службі з питань праці та Міністерстві освіти і науки.

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З якого віку підліткам можна працювати?

  • 16-18 років – без обмежень.
  • 15-16 років за згодою одного з банків або опікунів.
  • 14-15 у вільний від навчання час, тільки на легких роботах і за згодою одного з батьків чи опікунів.
Фото: olly18/Depositphotos

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При цьому максимальна кількість робочого часу не повинна перевищувати  50 годин на тиждень.

Слід зазначити, що діти до 14 років не можуть працювати.

Що заборонено підліткам?

  • Працювати на небезпечних і шкідливих місцях.
  • Працювати на важких і підземних роботах.
  • Працювати понаднормово.
  • Працювати у вихідні дні.
  • Їздити у відрядження.

Які є особливі умови прийняття на роботу:

  • наявність обов’язкового медичного догляду;
  • спеціальний облік із зазначенням дати народження;
  • заробітна плата на рівні дорослого працівника;
  • щорічна відпустка у 31 робочий день.

Під час воєнного стану відпустка може становити не більше 24 днів.

Які додаткові гарантії є в дітей?

  • Спеціальна квота на працевлаштування.
  • Перше робоче місце надається на термін не менше двох років.
  • Обмеження підстав на звільнення.

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