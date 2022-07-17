Як неповнолітні українці можуть влаштуватися на роботу? Пояснення Держпраці

У літній час, коли тривають канікули, чимало підлітків починають шукати підробіток.
Нерідко їх мотивує допомога Збройним силам України та бажання підтримати волонтерів.
Водночас для дітей до 18 років в Україні діють особливі правила працевлаштування, про які нагадали в Державній службі з питань праці та Міністерстві освіти і науки.
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З якого віку підліткам можна працювати?
- 16-18 років – без обмежень.
- 15-16 років за згодою одного з банків або опікунів.
- 14-15 у вільний від навчання час, тільки на легких роботах і за згодою одного з батьків чи опікунів.
|Фото: olly18/Depositphotos
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При цьому максимальна кількість робочого часу не повинна перевищувати 50 годин на тиждень.
Слід зазначити, що діти до 14 років не можуть працювати.
Що заборонено підліткам?
- Працювати на небезпечних і шкідливих місцях.
- Працювати на важких і підземних роботах.
- Працювати понаднормово.
- Працювати у вихідні дні.
- Їздити у відрядження.
Які є особливі умови прийняття на роботу:
- наявність обов’язкового медичного догляду;
- спеціальний облік із зазначенням дати народження;
- заробітна плата на рівні дорослого працівника;
- щорічна відпустка у 31 робочий день.
Під час воєнного стану відпустка може становити не більше 24 днів.
Які додаткові гарантії є в дітей?
- Спеціальна квота на працевлаштування.
- Перше робоче місце надається на термін не менше двох років.
- Обмеження підстав на звільнення.
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