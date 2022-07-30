Коли будуть результати спрощеного ЗНО-2022? Відповідь УЦОЯО

Деякі абітурієнти вже склали цьогорічний національний мультипредметний тест.

Одразу після тестування учасники бачили на екранах моніторів, скільки набрали тестових балів, розповідають у Центрі оцінювання якості освіти.

Після цього результати за шкалою 100-200 балів можна визначити самостійно, попрацювавши з таблицями.

Однак щоб абітурієнти могли подати документи до вишів, результати учасників мають бути опрацьовані, розміщені на їхніх інформаційних сторінках і передані до ЄДЕБО.

В УЦОЯО розповіли, коли результати НМТ-2022 будуть на інформаційних сторінках і яка приємна новина чекає на вступників.

Коли будуть результати спрощеного ЗНО-2022?

Усі учасники основної сесії НМТ отримають свої результати на інформаційних сторінках до 12 серпня.

Зазвичай результат і в тестових балах, і за шкалою 100-200 з’являється на особистій сторінці учасника за 7-8 днів після того, як він пройшов НМТ.

В УЦОЯО аналізують результати НМТ на наявність технічних помилок.

Приємною новиною для деяких учасників є те, що вони отримають на 1 бал з історії України більше, ніж бачили на своєму екрані.

"Після опрацювання матеріалів ми виявили технічну помилку, яка завадила правильному автоматичному визначенню результатів", – кажуть в УЦОЯО.

Нагадаємо, раніше Центрі опублікували відеоінструкцію про те, як розпочати НМТ і користуватися онлайн-тестувальником.