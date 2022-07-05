Чекаємо роз'яснення роз'яснень: реакція українців на обмеження переміщення військовозобов'язаних

У Генеральному штабі Збройних сил України планують контролювати переміщення по країні військовозобов'язаних громадян. Для цього розробили Порядок, відповідно до якого забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного військкомату.

При цьому достеменно не зрозуміло, хто саме повинен брати такий дозвіл і під час яких поїздок. "Порційні" спроби Генштабу пролити світло на ситуацію та надати доступне роз'яснення українцям ні до чого не призвели – люди заплуталися ще більше. Загалом таких спроб було три. Проте ні документи, що опублікував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ні ще одне роз'яснення Генштабу не допомогли.

Не розуміючи, чи треба брати дозвіл, щоб поїхати з Києва до Львова на вихідні або на дачу за Броварами, українці продовжують чекати чергових "роз'яснень роз'яснень" і паралельно створюють меми.

"Українська правда. Життя" публікує реакції громадян у соцмережах.

Богдан Буткевич у дописі в Facebook натякнув, що заборона виїжджати з місця проживання без дозволу створить неабиякі черги:

Член Наглядової ради Української асоціації студентів Олександр Равчев вважає, що Генштаб ЗСУ, роз'яснюючи норму відповідного закону, відволікає увагу українців від дискусій про правильний рецепт борщу.

Правозахисник Сергій Наумович акцентував увагу на тому, що з роз'яснень офіційних органів влади навіть не зрозуміло, чи можна жителям Шевченківського району столиці виїжджати до Печерського.

Продюсер В'ячеслав Пономарьов вважає, що черги, які раніше були характерними для АЗС, тепер вишикуються біля військкоматів.

Також українці вигадують жарти про актуальність гуманітарної допомоги в умовах війни. Зокрема, очікують, що Німеччина почне надсилати Україні перепустки для військкоматів.

Зображення: Вадим Баранцов

А так, на думку громадян, виглядають комунікаційники Генштабу, які намагаються пояснити військовозобов'язаним, як же переміщуватися по Україні.

Член правління Асоціації правників України Іван Городиський у дописі на "мейнстрімову" тему зауважив:

"Ще ніколи слова "від Сяну до Дону" в значенні "меж місця проживання" так не резонували".

А так, на думку, користувачів Facebook, зараз виглядає середньостатистичний військовозобов'язаний українець, якому треба покинути межі власної квартири.

Зображення: Олександр Стоєцький

Юрист Андрій Гук натякнув, що після чергових роз'яснень Генерального штабу потрібні ще одні роз'яснення.

Зображення: Андрій Гук

Ще один мем про комунікаційників Генштабу, які не можуть пояснити, кому з українців потрібен дозвіл на виїзд за межі міста проживання.

Скриншот із Twitter

Український стендапер Антон Тимошенко перефразував заяву Генштабу на новий лад.

Скриншот із Twitter

Журналіст Олег Новіков також натякнув на невдалу комунікацію органів влади з українцями.

Скриншот із Twitter

Далі – ще трохи творчості від українських "мемологів".

Зображення: Telegram-канал "Смачні флешбеки"

Зображення: користувач Facebook з ніком Фридрих Бензмен

Скриншот із Twitter

"Українська правда. Життя" намагається з'ясувати, кому з українців та за яких умов треба брати дозвіл на виїзд із місця проживання у військкоматі.