Вже є 84 тисячі: 11-річна чемпіонка світу з шашок знову збирає кошти для ЗСУ

Чемпіонка світу з шашок 11-річна Валерія Єжова зібрала 84 тисячі гривень, які хоче передати на допомогу Збройним силам України.

На цьому дівчинка зупинятись не планує, вона планує зібрати 100 гривень, які потім передадуть українським військовим, розповідає "Суспільне".

Кошти вона збирає, граючи в шашки з усіма охочими. Зокрема 19 серпня пройшов благодійний турнір, де Валерія грала з киянами, за програш кожен учасник мав зробити благодійний внесок.

11-річна Валерія Єжова збирає гроші вже не вперше, раніше вона грала просто вулиці з перехожими.

Валерія Єжова. Фото: Суспільне

За 9 днів їй вдалось зібрати 21 тисячу гривень, цю суму вона передала у фонд Сергія Притули.

Ідею збирати гроші на ЗСУ за допомогою гри в шашки 11-річній чемпіонці підказала мама дівчинки.

"Я хотіла допомогти нашим воїнам і запитала у мами, як я можу це зробити. Мама запитала, що я вмію робити найкраще. Звісно – грати у шашки", – розказала Валерія у коментарі "УП.Життя".

Валерія займається шашками вже 4 роки, вона є однією з наймолодших чемпіонок світу з шашок.

Своїм прикладом вона також надихнула і інших дітей, зокрема ми розповідали про 10-річного чемпіона Києва з шашок Андрія Дяченко, який ходить з нею на один гурток та також почав збирати гроші на ЗСУ, граючи з перехожими.