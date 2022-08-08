Мама загиблої у Вінниці дівчинки Лізи вперше написала про втрату доньки

Мама 4-річної Лізи, яка загинула під час ракетного удару по Вінниці 14 липня, вперше висловилася про трагедію на своїй сторінці в Instagram.

Дочку Ірина Дмитрієвої вбили у неї на очах, мама з дитиною йшли на заняття до логопеда, коли росіяни нанесли ракетний удар по Вінниці. Дівчинка загинула на місці, Ірину у тяжкому стані госпіталізували у лікарню.

"Майже місяць минув після жахливої трагедії. Мені здається, що Ліза чекає на мене вдома. Я на власні очі все бачила і пам'ятаю, але знаходжуся у іншій реальності. Не вірю... І не хочу жити у новій жахливій реальності", – пише Ірина.

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Жінка згадує, що її донька була життєрадісною та навчила її безумовній любові.

Ліза загиунула 14 липня внаслідок ракетного удару по Вінниці

"Нажаль, так мало часу я була твоєю мамою, так мало. Ми обов'язково з тобою зустрінемося. Моє серце навіки з тобою, моя душа плаче. Кляті нелюди рашисти вбили тебе, і мене", – ділиться емоціями вінничанка.

Ірина також подякувала за підтримку всім людям, які не залишилися байдужими до трагедії родини.

Нагадаємо, перший коментар Ірини після загибелі доньки був записаний знімальною групою італійського телеканалу RAI News 24, яка проникла до реанімації, де лежала жінка.

Комісія із журналістської етики засудила дії фіксера Антона Кудінова.

Представники місцевої влади зазначили, що журналісти не отримали попереднього дозволу на зйомку від від обласного департаменту охорони здоров’я.

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Потім стало відомо, що Ірина Дмитрієва не позиватиметься проти Антона Кудінова, який виклав відео з нею в інтернет.