На Житомирщині чоловік застрелив цуценя через гавкіт: поліція веде розслідування

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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18 вересня 2022

На Житомирщині 60-річний чоловік застрелив сусідське цуценя з пневматичної гвинтівки.

Житель міста Андрушівки Бердичівського району пояснив вбивство тим, що собака "заважав йому голосним гавкотом".

Він вистрілив у цуценя, коли те вибігло з подвір’я. 

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Песик загинув на очах у власників, повідомляє поліція Житомирської області.

"15 вересня близько 8:50 до поліції надійшло повідомлення від 54-річної жительки м. Андрушівки про загибель її тварини через неправомірні дії сусіда. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліцейської діяльності №1 Бердичівського РВП", – йдеться у повідомленні.

 У Андрушівці 60-річний чоловік застрелив цуценя сусідів

Поліціянти опитали очевидців події. У чоловіка вилучили пневматичну гвинтівку. 

Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу. 

Убивці цуценяти може загрожувати обмеження волі на строк від 1 до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років.

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Нагадаємо, раніше у Малині на Житомирщині місцеві мешканці та зоозахисники знайшли зґвалтованого собаку.

На Львівщині судитимуть чоловіка, який жорстоко вбив вилами маленьке цуценя, що бігло дорогою, через "особисту неприязнь".

А у Ковелі вже судили 48-річного чоловіка, який викинув з балкона домашню собаку подруги.

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Фото обкладинки: Taden1/Depositphotos


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