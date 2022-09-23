Реєстрацію на благодійний "Пробіг до 100 тисяч бронежилетів" продовжили: як взяти участь

В Україні продовжили реєстрацію на міжнародний благодійний "Пробіг до 100 тисяч бронежилетів" до 26 вересня.

Усі охочі можуть зареєструватися на сайті, взяти участь у пробігу в онлайн-форматі та отримати медаль зі справжньої бронесталі.

За кошти з реєстрацій на пробіг Львівський Оборонний Кластер виготовить бронежилети для українських захисників.

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"Впродовж останніх днів реєстрації ми отримали багато запитів від учасників з України та з-за кордону, що вони дуже хотіли б підтримати нас і долучитися до Пробігу, проте через різні обставини не встигають зареєструватись чи пробігти.

Тож, порадившись з колегами, вирішили продовжити реєстрацію ще на тиждень", – каже голова правління Львівського Оборонного Кластеру Максим Плєхов.

Щоб долучитися до Пробігу, потрібно зареєструватись на сайті до 26 вересня

"Пробіг до 100 тисяч бронежилетів" організували українські організації Львівський Оборонний Кластер, Run Ukraine та Probig.

На пробіг уже зареєструвалось понад 1700 учасників.

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З реєстраційних внесків уже вдалося зібрати понад 1,8 млн гривень на виготовлення бронежилетів.

До ініціативи долучилися українські спортсмени: Ярослава Магучіх, Жан Беленюк, Ольга Саладуха, Вікторія Шкурко, Анжеліка Терлюга, Станіслав Горуна й інші.

Перші учасники онлайн-пробігу вже отримали унікальні медалі із залишків справжньої бронесталі, з якої виготовляють бронежилети для українських захисників.

"Дуже приємно бачити, як наша мета – зібрати кошти на бронежилети для українських захисників – об’єднала навколо себе понад півтори тисячі учасників із більш ніж тридцяти країн світу.

Люди справді хочуть допомогти нашим захисникам, допомогти Україні перемогти. Це надихає боротися далі!" – розповіла амбасадорка та співорганізаторка Пробігу, багаторазова чемпіонка України з легкої атлетики Орися Дем’янюк.

Як взяти участь?

З реєстраційних внесків на "Пробіг до 100 тисяч бронежилетів" уже вдалося зібрати понад 1,8 млн гривень

Щоб долучитися до Пробігу, потрібно зареєструватись на сайті до 26 вересня.

Онлайн-формат події передбачає, що учасник самостійно обирає комфортні для себе дистанцію (21 км, 10 км або вільну), локацію та час.



Мінімальна вартість реєстрації – 890 гривень, та кожен учасник може оплатити більше, адже всі кошти від реєстраційного внеску будуть спрямовані на виготовлення бронежилетів для українських військових.

"Усі охочі можуть долучитися до онлайн-події і зробити свій внесок у виготовлення бронежилетів для українських захисників та захисниць", – кажуть організатори.