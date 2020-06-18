Випускників шкіл звільнили від підсумкової атестації у 2020 році, але не скасували ЗНО

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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18 червня 2020

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3669, який звільняє випускників шкіл від проходження державної підсумкової атестації через пандемію коронавірусу, але не звільняє від Зовнішнього незалежного оцінювання тих, хто вступатиме в українські виші.

"За" проголосували 356 депутатів.

"Законопроект не скасовує ЗНО. Він робить добровільною здачу ДПА у формі ЗНО", - пояснила очільниця Міністерства освіти і науки Любомира Мандзій під час засідання Кабміну 17 червня.

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За словами народного депутата Романа Грищука, закон потрібний для того, щоб на третину скоротити кількість людей, які складатимуть ЗНО.

Закон передадуть як невідкладний на підпис президенту, щоб встигнути запустити процедуру.

У МОН "Українській правді. Життя" пояснили, що якщо законопроєкт ухвалять, учні, які не планують вступати, не мали би складати ДПА окремо в школі. 

Їм повинні виставити бали на основі попередніх оцінок та видати атестат.

Для цього потрібно прийти в школу, написати відповідну заяву, яку має розглянути педагогічна рада. Це потрібно зробити одразу після ухвалення закону до початку ЗНО, тобто до 25 червня. 

Якщо ж учень все-таки вирішить скласти ЗНО, йому просто потрібно прийти у пункт тестування у визначений час. 

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"Через епідеміологічну ситуацію парламент ухвалив рішення звільнити випускників нинішнього навчального року від державної підсумкової атестації.

Водночас випускники мають право пройти ДПА, у тому числі й у формі ЗНО, за власним бажанням. МОН вже розробляє методичні рекомендації для закладів освіти – їх буде надіслано найближчим часом", – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

 

Проте народна депутатка від партії "Голос" Наталія Піпа вважає, що з цією процедурою у школах можуть виникнути додаткові проблеми і непорозуміння.

Про це вона заявила під час засідання Верховної Ради 18 червня.

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