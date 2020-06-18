Випускників шкіл звільнили від підсумкової атестації у 2020 році, але не скасували ЗНО

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3669, який звільняє випускників шкіл від проходження державної підсумкової атестації через пандемію коронавірусу, але не звільняє від Зовнішнього незалежного оцінювання тих, хто вступатиме в українські виші.

"За" проголосували 356 депутатів.

"Законопроект не скасовує ЗНО. Він робить добровільною здачу ДПА у формі ЗНО", - пояснила очільниця Міністерства освіти і науки Любомира Мандзій під час засідання Кабміну 17 червня.

Реклама:

За словами народного депутата Романа Грищука, закон потрібний для того, щоб на третину скоротити кількість людей, які складатимуть ЗНО.

Закон передадуть як невідкладний на підпис президенту, щоб встигнути запустити процедуру.

Їм повинні виставити бали на основі попередніх оцінок та видати атестат.

Для цього потрібно прийти в школу, написати відповідну заяву, яку має розглянути педагогічна рада. Це потрібно зробити одразу після ухвалення закону до початку ЗНО, тобто до 25 червня.

Якщо ж учень все-таки вирішить скласти ЗНО, йому просто потрібно прийти у пункт тестування у визначений час.

Реклама:

"Через епідеміологічну ситуацію парламент ухвалив рішення звільнити випускників нинішнього навчального року від державної підсумкової атестації.

Водночас випускники мають право пройти ДПА, у тому числі й у формі ЗНО, за власним бажанням. МОН вже розробляє методичні рекомендації для закладів освіти – їх буде надіслано найближчим часом", – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

Проте народна депутатка від партії "Голос" Наталія Піпа вважає, що з цією процедурою у школах можуть виникнути додаткові проблеми і непорозуміння.

Про це вона заявила під час засідання Верховної Ради 18 червня.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.