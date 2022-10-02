Українці зібрали 2 мільйони гривень на бронежилети бійцям ЗСУ

Завдяки онлайн-події "Пробіг до 100 тисяч бронежилетів" вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень на бронежилети для українських захисників й захисниць.

Проєкт тривав впродовж двох тижнів, до нього приєднались майже 2 тисяч учасників з 35 країн світу.

Зібрані кошти будуть спрямовані на виготовлення бронежилетів, які Львівський Оборонний Кластер (ЛОК) передасть захисникам України.

Реклама:

"Географія учасників Пробігу засвідчила неймовірну підтримку України та наших захисників з різних куточків світу. Разом ми наблизили оперативну мету ЛОК – 100 тисяч бронежилетів Силам Оборони України.

Спілкуючись з захисниками, ми неодноразово чули наскільки важлива їм підтримка суспільства. Тож усі, хто взяв участь у Пробігу, зробили свій внесок у перемогу України", – розповідає голова правління ЛОК Максим Плєхов.

Фото: Пробіг до 100 тисяч бронежилетів

У пробігу взяли участь як професійні бігуни, так і аматори з 35 країн світу.

До пробігу також долучилися знакові українські спортсмени: Ярослава Магучіх, Жан Беленюк, Ольга Саладуха, Вікторія Шкурко, Анжеліка Терлюга, Станіслав Горуна й багато інших.

"Я вдячна кожному, хто долучився: учасникам, організаторам, усім, хто бігав разом з нами чи поширював інформацію про Пробіг.

Реклама:

Кожен внесок дуже важливий, адже усі зібрані кошти перетворяться на реальний фізичний захист для наших військових на передовій", – каже багаторазова чемпіонка України з легкої атлетики Орися Дем’янюк.

З початку війни та повномасштабного вторгнення в лавах Збройних Сил України перебувають не лише професійні військові, а й професійні спортсмени, як Дмитро Демʼянюк – професійний легкоатлет, багаторазовий чемпіон України.

Нагадаємо, раніше багаторазова чемпіонка України з легкої атлетики Орися Дем’янюк розповіла "УП.Життя" свою історію та закликала підтримувати ЗСУ.