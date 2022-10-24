У Києві вимагають перейменувати площу Перемоги та знести обеліск

Кияни вимагають від місцевої влади перейменувати площу Перемоги та прибрати з неї обеліск із зіркою.
Відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів на сайті Київської міської державної адміністрації.
Зокрема автор петиції Ярослав Воропай пропонує назвати площу історичною назву – Галицькою, оскільки дорога на ній вела на захід України.
Свою нинішню назву площа отримала у 1952 році, таким чином у СРСР відзначили перемогу у Другій світовій війні.
|Площа Перемоги у Києві. Фото: Вікіпедія
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"Обеліск на площі перемоги не має ніякої історичної та естетичної цінності. Це просто істукан який тут залиши радянські окупанти", – зазначає автор петиції.
Окрім цього, замість обеліска із зіркою у петиції пропонується створити сквер та озеленити територію довкола нього.
Нагадаємо, раніше у столиці після суперечок у Київраді все ж вдалось перейменувати вулицю Московську, вона тепер має назву Князів Острозьких.
Також у Мінкульті анонсували намір змінити герб СРСР на щиті Батьківщини-матері на тризуб, малюнок якого виберуть через конкурс.
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