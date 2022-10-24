У Києві вимагають перейменувати площу Перемоги та знести обеліск

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
17163
24 жовтня 2022

Кияни вимагають від місцевої влади перейменувати площу Перемоги та прибрати з неї обеліск із зіркою.

Відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів на сайті Київської міської державної адміністрації.

Зокрема автор петиції Ярослав Воропай пропонує назвати площу історичною назву – Галицькою, оскільки дорога на ній вела на захід України.

Свою нинішню назву площа отримала у 1952 році, таким чином у СРСР відзначили перемогу у Другій світовій війні.

Площа Перемоги у Києві. Фото: Вікіпедія

Читайте також: У Харкові не змогли перейменувати російський театр імені Пушкіна

"Обеліск на площі перемоги не має ніякої історичної та естетичної цінності. Це просто істукан який тут залиши радянські окупанти", – зазначає автор петиції.

Окрім цього, замість обеліска із зіркою у петиції пропонується створити сквер та озеленити територію довкола нього.

Нагадаємо, раніше у столиці після суперечок у Київраді все ж вдалось перейменувати вулицю Московську, вона тепер має назву Князів Острозьких.

Також у Мінкульті анонсували намір змінити герб СРСР на щиті Батьківщини-матері на тризуб, малюнок якого виберуть через конкурс.

Читайте також: На честь Пушкіна, Гагаріна, Мічуріна: у Мінкульті назвали 10 топонімів, які варто дерусифікувати


Реклама:


 2187
Суспільство

"Вони лежали просто там, де їх покинули душі": як убивали Маріуполь

Наталія Найдюк
 577
Суспільство

"Ворог – Волдеморт, а ЗСУ – супергерої": якою діти бачать Україну зараз і як це допомогло тисячі інших школярів

За підтримки Кредобанку
 2178
Суспільство

Співзасновниця Українського Жіночого Конгресу Марія Іонова: Ми вийдемо з цієї війни сильніші, ніж будь-яка інша країна світу

Ірина Дробович, Олена Чигрин

Головне на сайті


Суспільство

"Вони лежали просто там, де їх покинули душі": як убивали Маріуполь

Наталія Найдюк
Яка психологічна допомога надається ветеранам війни і як її можна отримати – пояснює МОЗ
За щоденником маріупольчанки зняли анімаційний серіал про життя в окупації. ВІДЕО
Музеєм Марії Примаченко, який спалили окупанти, можна "пройтися" у 3D-турі
В українських лікарнях з’явиться послуга "духовна опіка" – МОЗ
Дрейфували на будинку для лебедів: в Івано-Франківській області врятували підлітків з води
Суспільство

"Ворог – Волдеморт, а ЗСУ – супергерої": якою діти бачать Україну зараз і як це допомогло тисячі інших школярів

За підтримки Кредобанку
Суспільство

Співзасновниця Українського Жіночого Конгресу Марія Іонова: Ми вийдемо з цієї війни сильніші, ніж будь-яка інша країна світу

Ірина Дробович, Олена Чигрин