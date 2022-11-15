ДСНС створила "Абетку безпеки" для українців: розповідають, як діяти під час загроз

Юлія Бойченко
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15 листопада 2022

Державна служба України з надзвичайних ситуацій зібрала для українців корисні поради, як діяти під час надзвичайних ситуацій.

Ознайомитися з "Абеткою безпеки" від рятувальників можна на сайті ДСНС України. 

Абетка у деталях розповідає про правила дій під час виявлення мін, виникнення пожеж, радіологічної, хімічної, біологічної та інших загроз техногенного і природного характеру. А також правила поведінки цивільних під час ведення активних бойових дій та багато іншого.

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"Наш ворог – дуже підступний. Щоб бути готовими до різних сценаріїв", – пояснюють необхідність створення такої абетки в ДСНС.

 Фото: Amaviael/Depositphotos

Також у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові та Запоріжжі вже розміщено борди, сітілайти та цифрові екрани з QR-кодом.

За ним можна перейти на "Абетку безпеки" і ознайомитись з інформацією, яка потенційно може зберегти здоров’я та життя.

Інформаційна кампанія розроблена спільно з фондом "Східна Європа" в межах "Програми цивільного захисту", що впроваджується у партнерстві з Hala Systems Inc. коштом Європейського Союзу.

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