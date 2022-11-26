Кабмін пропонує скасувати ДПА 2023 року для випускників

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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26 листопада 2022

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який пропонує скасувати державну підсумкову атестацію у 2022-2023 навчальному році.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук на Telegram-каналі.

"Схвалено проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року", – написав він.

Законопроєкт передбачає звільнення від проходження ДПА учнів, які отримують повну загальну середню освіту у 2022/2023 навчальному році. 

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 Фото: luckybusiness/Depositphotos

Згідно з законопроєктом, прийом до закладів вищої та фахової передвищої освіти, який здійснювався цьогоріч в особливому порядку, продовжується на 2023 рік.

Це стосується навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра.

Нагадаємо, у 2021 році через пандемію COVID-19 ДПА для 11-класників скасували, але ті, хто планували вступати до вишів, мали складати ДПА у формі ЗНО.

Цього року через війну в Україні скасували ДПА, ЗНО та вступні іспити. Випусники складали національний мультипредметний тест, а бакалаври, які вступали на магістратуру – магістерський комплексний тест.

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