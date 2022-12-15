У США хочуть заборонити TikTok на телефонах та інших пристроях чиновників

Сенат США проголосував за заборону додатку TikTok на всіх телефонах та інших пристроях, які належать чиновникам.

Адміністрація президента Байдена розглядає обмеження на платформу, яка належить Китаю, повідомляє Bloomberg.

Заборона, яку схвалили одноголосно, має бути підтримана Палатою представників.

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Законопроект відображає побоювання сенаторів, що TikTok і його материнська компанія ByteDance Ltd. можуть ділитися інформацією про користувачів США з китайською владою.

"TikTok – це троянський кінь Комуністичної партії Китаю. Це серйозний ризик для безпеки Сполучених Штатів, і поки вони не будуть змушені повністю розірвати зв’язки з Китаєм, йому не місце на урядових пристроях", – сказав сенатор Хоулії.

Утім, законопроєкт передбачає винятки для правоохоронців та органів безпеки.

Минулого місяця директор ФБР Крістофер Рей заявив, що уряд Китаю може використовувати TikTok для контролю даних або програмного забезпечення мільйонів користувачів, а його алгоритм рекомендацій, який визначає, які відео користувачі побачать наступним, "може бути використаний для операцій впливу".

Після голосування представник TikTok Брук Оберветтер заявив, що заборона додатку не сприяє інтересам національної безпеки США.

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Адміністрація Байдена намагалася укласти угоду з TikTok, яка дозволила б мережі продовжувати працювати в США. Однак ці зусилля зазнали невдачі.

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