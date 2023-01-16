Гвардійський пес Лорд отримав медаль після затримання крадія. ФОТО

На Івано-Франківщині гвардійську вівчарку нагородили медаллю "За віддану службу" III ступеня.

Чотирилапий гвардієць Лорд отримав відзнаку після шляхетного вчинку – успішного затримання невідомого чоловіка, який намагався видерти сумку з рук жінки, розповідають у Національній гвардії України.

Відзнаку отримав не лише службовий пес, а й гвардійський кінолог, який тренував Лорда. Його заохотили подякою Командувача Національної гвардії України. Військового на ім'я Артем відзначили за "високі досягнення у службовій діяльності, ініціативу та наполегливість".

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У Нацгвардії оприлюднили фото чотирилапого напарника разом з його побратимом.

Чотирилапий гвардієць Лорд. Фото: Нацгвардія

"Заохочення такого роду відзнаками мотивує ще більше вдосконалювати свої навички, як тих хто отримав відзнаку, так і тих хто старається у цьому напрямку, щоб і надалі утримувати високий рівень фахової майстерності та здобувати ще вищі щаблі.

Ми пишаємося та радіємо разом з ними та впевнені у їхніх подальших успіхах у службі", – наголосив начальник кінологічної служби капітан Олександр Заверуха.

Лорд та його господар Артем. Фото: Нацгвардія

Як розповідають у Нацгвардії, Лорд отримав нагороду за віддану службу вперше. За словами гвардійця і власника Лорда, Артема, він не уявляє ефективного виконання бойових завдань без службового собаки.

Нагородження Лорда за віддану службу. Фото: Нацгвардія

"Для мене беззаперечним фактом є те, що службовий собака – це повноцінна бойова одиниця, але найперше вони вірні помічники, напарники та друзі, без яких військова служба не була би такою повноцінною та ефективною", – вважає гвардієць.

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Фото: Нацгвардія

Артем також упевнений, що ця нагорода у Лорда не остання, адже він постійно тренує свого чотирилапого напарника, вдосконалюючи його вміння.

Нагадаємо, гвардійські службові собаки уже неодноразово отримували нагороди "За віддану службу". Зокрема, чотирилапу гвардійку Уну нагородили медаллю за пошук загиблих під завалами. А нацгвардійська вівчарка Ніка отримала медаль за розшук дитини.