Як врятувати птаха взимку: поради зоозахисників

Птахи не завжди потребують допомоги людини, навіть якщо зима холодна.
Та у деяких випадках, якщо птах поранений або хворий – врятуйте йому життя.
У зоозахисній організації UAnimals дали рекомендації, як допомагати пернатим.
Як врятувати птаха взимку
|Фото: UAnimals
✅ Найголовніше – зрозумійте, чи потребує птах допомоги.
Наприклад, лебедя на озері не завжди необхідно рятувати, навіть у холодну погоду, він може там і зимувати. Якщо птах без видимих пошкоджень та травм, не примерз до криги, то він не потребує порятунку.
✅ Люди зазвичай починають підгодовувати птахів, чим шкодять ще сильніше. Перед тим, як годувати, необхідно визначити вид птаха та особливості раціону. Краще проконсультуватися з фахівцем.
Не можна годувати диких птахів, зокрема качок та лебедів хлібом чи молоком!
❗️ Пам'ятайте: не всіх птахів можна годувати зерном.
✅ Краще робіть годівнички та підгодовуйте малих пташок взимку.
✅ Якщо птах все ж потребує допомоги, його треба зловити. Для цього варто знайти в інтернеті контакти місцевих організації та викликати зоорятівників.
Наприклад, у Києві працює команда порятунку Kyiv Animal Rescue Group.
✅ Також можна викликати ДСНС чи поліцію.
❌ Якщо ви рятуєте пертаних самотужки, в жодному разі НЕ хапайте птахів голими руками.
✅ Вдягніть рукавиці або візьміть покривало чи тканину.
❗️ Будьте обачними, адже птахи можуть переносити інфекції, такі як орнітоз.
✅ Якщо птах малий чи це пташеня, посадіть його у картонну коробку із вологовбираючою підстилкою, дайте води та зверніться в найближчу клініку, яка приймає птахів.
✅ Якнайшвидше зверніться за кваліфікованою допомогою – кожна година важлива.
❌ Не залишайте диких птахів удома після одужання, адже вони будуть страждати як фізично, так і психічно.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як правильно підгодовувати птахів.
Також зоозахисники WWF Україна розповідали, як врятувати дику тварину без шкоди для себе.
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