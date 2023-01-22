Як врятувати птаха взимку: поради зоозахисників

Птахи не завжди потребують допомоги людини, навіть якщо зима холодна.

Та у деяких випадках, якщо птах поранений або хворий – врятуйте йому життя.

У зоозахисній організації UAnimals дали рекомендації, як допомагати пернатим.

Як врятувати птаха взимку

✅ Найголовніше – зрозумійте, чи потребує птах допомоги.

Наприклад, лебедя на озері не завжди необхідно рятувати, навіть у холодну погоду, він може там і зимувати. Якщо птах без видимих пошкоджень та травм, не примерз до криги, то він не потребує порятунку.

✅ Люди зазвичай починають підгодовувати птахів, чим шкодять ще сильніше. Перед тим, як годувати, необхідно визначити вид птаха та особливості раціону. Краще проконсультуватися з фахівцем.

Не можна годувати диких птахів, зокрема качок та лебедів хлібом чи молоком!

❗️ Пам'ятайте: не всіх птахів можна годувати зерном.

✅ Краще робіть годівнички та підгодовуйте малих пташок взимку.

✅ Якщо птах все ж потребує допомоги, його треба зловити. Для цього варто знайти в інтернеті контакти місцевих організації та викликати зоорятівників.

Наприклад, у Києві працює команда порятунку Kyiv Animal Rescue Group.

✅ Також можна викликати ДСНС чи поліцію.

❌ Якщо ви рятуєте пертаних самотужки, в жодному разі НЕ хапайте птахів голими руками.

✅ Вдягніть рукавиці або візьміть покривало чи тканину.

❗️ Будьте обачними, адже птахи можуть переносити інфекції, такі як орнітоз.

✅ Якщо птах малий чи це пташеня, посадіть його у картонну коробку із вологовбираючою підстилкою, дайте води та зверніться в найближчу клініку, яка приймає птахів.

✅ Якнайшвидше зверніться за кваліфікованою допомогою – кожна година важлива.

❌ Не залишайте диких птахів удома після одужання, адже вони будуть страждати як фізично, так і психічно.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як правильно підгодовувати птахів.

Також зоозахисники WWF Україна розповідали, як врятувати дику тварину без шкоди для себе.