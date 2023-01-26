Справа Талашка про домагання до студенток: у Нацполії не знайшли доказів

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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26 січня 2023

Правоохоронці не знайшли доказів того, що ексвикладач Київського національного університету театру, кіно та телебачення ім. І. Карпенка-Карого Володимир Талашко домагався до студенток.

Про це Національна поліція повідомила у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, там заявили, що до Шевченківського управління поліції Києва дійсно надходили звернення щодо фактів можливих випадків сексуальних домагань у вказаному університеті. Їх внесли до журналу обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, однак подальші перевірки не принесли результатів, кажуть у поліції.

"За результатами проведених перевірок Шевченківське управління поліції не встановило обставин, які можуть свідчити про скоєння кримінального правопорушення", – йдеться у відповіді Нацполіції на запит агентства.

 Володимир Талашко. Фото із його Facebook-сторінки

З огляду на це відомості про можливе кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудового розслідування не вносили.

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Нагадаємо, ще у 2021 році викладача університету імені Карпенка-Карого, радянського та українського актора Володимира Талашка звинуватили у сексуальних домаганнях до студенток. 

Ба більше, киянка Марія Смірнова-Матрос у вересні того року висунула публічне звинувачення, що Талашко, який був другом родини, зґвалтував її, коли вона ще була неповнолітньою. 

У листопаді Талашко написав заяву на звільнення з посади "за власним бажанням".

Загалом відомо про щонайменше шість історій, де дівчата звинувачують ексвикладача у сексуальних домаганнях. Детальніше про це ми писали у матеріалі:

"Гладив, притискав, ліз під одяг": актора Володимира Талашка звинувачують у домаганнях. Мінкульт почав розслідування


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