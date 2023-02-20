Телескоп Hubble зняв дві яскраві молоді зірки у туманності Оріона. ФОТО

Космічний телескоп Hubble сфотографував дует яскравих молодих зірок у туманності Оріона.

Ці зорі розташовані на відстані близько 1450 світлових років від Землі.

Новий космічний знімок опублікували на сайті ESA Hubble, повідомляє Space.

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Велика яскрава зірка у центрі, оточена туманними блакитними хмарами – це змінна зірка V 372 Оріоніс. У верхньому лівому куті зображення можна побачити її зорю-компаньйона.

Дві головні зірки на фото оточені меншими червоними зірками.

Фото: ESA/Hubble & NASA, J. Bally, M. Robberto

V 372 Оріоніс належить до особливого типу змінних зір, відомих як змінні Оріона. У таких зірок спостерігається помітна зміна блиску з часом.

Зображення вдалось отримати за допомогою двох інструментів космічного телескопа: камер Advanced Camera for Surveys і Wide Field Camera 3.

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Дослідники використали дані, отримані в інфрачервоному та у видимому діапазонах хвиль.

Нагадаємо, раніше Hubble зняв залишок зірки, яка загинула при спалаху наднової, а також сфотографував "замкову щілину" в космосі.