Протягом року повномасштабного вторгнення Росії, в Україні зробили десятки, навіть сотні тисяч світлин, від яких завмирає подих.
Ці знімки зроблені в зонах бойових дій, під час евакуацій, на звільнених територіях.
Вони фільмують наслідки російського терору по всій території України.
"Українська правда. Життя" зібрала кілька з них.
Буча на початку квітня, коли ЗСУ звільнили всю Київську область від російських окупантів.
|Фото: Дмитро Ларін
Пологовий будинок у Маріуполі, який росіяни обстріляли 9 березня. Батько обійняв голову загиблого сина, який загинув внаслідок обстрілу.
|Фото: Євген Малолєтка
Звалище, куди звозять російські ракети, випущені по Харкову. Початок грудня.
|Фото: Костянтин і Влада Ліберови/Instagram
Знімок зроблений на заводі "Азовсталь" під час блокади Маріуполя. Автор знімку – військовий полку "Азов" Дмитро Козацький.
|Фото: Дмитро Козацький
Дитяча закривавлена іграшка з вокзалу Краматорська, який 8 квітня обстріляли окупанти.
|Фото: Роман Кулик
Рятівник несе людину, яку дістали з-під завалів житлової багатоповерхівки в Дніпрі, після того як 14 січня в неї влучила російська ракета.
|Фото: Pavlo Petrov
Анастасія Тиха під час евакуації з Ірпеня керує групою тварин, багато з яких – на візках.
|Фото: Christopher Occhicone/Instagram
Селище Бородянка після деокупації Київської області на початку квітня.
|Фото: Дмитро Ларін
Евакуація літньої жінки на візку з Ірпеня 7 березня.
|Фото: Аріс Мессініс/Instagram
Місцевий житель їде на велосипеді в місті Сіверськ Бахмутського району на Донеччині. Світлина зроблена влітку.
|Фото: Дмитро Ларін
Обстріляний Гостомельський аеродром на початку квітня, коли окупанти знищили флагман української авіації – літак Ан-225 "Мрія".
|Фото: Дмитро Ларін
93 бригада працює на трофейній САУ Гіацинт на Бахмутському напрямку, осінь.
|Фото: Дмитро Ларін
Киянка зі сльозами дивиться на потрощений будинок на Оболоні, куди 14 березня прилетіла російська ракета.
|Фото: Аріс Мессініс/Instagram
Спалена російська техніка на вулиці Бучі. Знімок зроблений після деокупації території на початку квітня.
|Фото: Дмитро Ларін
Підліток на фоні розваленого будинку на Донеччині, кінець травня.
|Фото: Аріс Мессініс/Instagram
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