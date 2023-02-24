15 болючих світлин за рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. ФОТО

Протягом року повномасштабного вторгнення Росії, в Україні зробили десятки, навіть сотні тисяч світлин, від яких завмирає подих.

Ці знімки зроблені в зонах бойових дій, під час евакуацій, на звільнених територіях.

Вони фільмують наслідки російського терору по всій території України.

"Українська правда. Життя" зібрала кілька з них.

Буча на початку квітня, коли ЗСУ звільнили всю Київську область від російських окупантів.

Фото: Дмитро Ларін

Пологовий будинок у Маріуполі, який росіяни обстріляли 9 березня. Батько обійняв голову загиблого сина, який загинув внаслідок обстрілу.

Фото: Євген Малолєтка

Звалище, куди звозять російські ракети, випущені по Харкову. Початок грудня.

Фото: Костянтин і Влада Ліберови/Instagram

Знімок зроблений на заводі "Азовсталь" під час блокади Маріуполя. Автор знімку – військовий полку "Азов" Дмитро Козацький.

Фото: Дмитро Козацький

Дитяча закривавлена іграшка з вокзалу Краматорська, який 8 квітня обстріляли окупанти.

Фото: Роман Кулик

Рятівник несе людину, яку дістали з-під завалів житлової багатоповерхівки в Дніпрі, після того як 14 січня в неї влучила російська ракета.

Фото: Pavlo Petrov

Анастасія Тиха під час евакуації з Ірпеня керує групою тварин, багато з яких – на візках.

Фото: Christopher Occhicone/Instagram

Селище Бородянка після деокупації Київської області на початку квітня.

Фото: Дмитро Ларін

Евакуація літньої жінки на візку з Ірпеня 7 березня.

Фото: Аріс Мессініс/Instagram

Місцевий житель їде на велосипеді в місті Сіверськ Бахмутського району на Донеччині. Світлина зроблена влітку.

Фото: Дмитро Ларін

Обстріляний Гостомельський аеродром на початку квітня, коли окупанти знищили флагман української авіації – літак Ан-225 "Мрія".

Фото: Дмитро Ларін

93 бригада працює на трофейній САУ Гіацинт на Бахмутському напрямку, осінь.

Фото: Дмитро Ларін

Киянка зі сльозами дивиться на потрощений будинок на Оболоні, куди 14 березня прилетіла російська ракета.

Фото: Аріс Мессініс/Instagram

Спалена російська техніка на вулиці Бучі. Знімок зроблений після деокупації території на початку квітня.

Фото: Дмитро Ларін

Підліток на фоні розваленого будинку на Донеччині, кінець травня.