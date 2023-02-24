14 болючих світлин за рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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24 лютого 2023

Протягом року повномасштабного вторгнення Росії, в Україні зробили десятки, навіть сотні тисяч світлин, від яких завмирає подих. 

Ці знімки зроблені в зонах бойових дій, під час евакуацій, на звільнених територіях. 

Вони фільмують наслідки російського терору по всій території України. 

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"Українська правда. Життя" зібрала кілька з них. 

Буча на початку квітня, коли ЗСУ звільнили всю Київську область від російських окупантів.

Фото: Дмитро Ларін

Пологовий будинок у Маріуполі, який росіяни обстріляли 9 березня. Батько обійняв голову загиблого сина, який загинув внаслідок обстрілу.

Фото: Євген Малолєтка

Звалище, куди звозять російські ракети, випущені по Харкову. Початок грудня.

Фото: Костянтин і Влада Ліберови/Instagram

Знімок зроблений на заводі "Азовсталь" під час блокади Маріуполя. Автор знімку – військовий полку "Азов" Дмитро Козацький. 

Фото: Дмитро Козацький

Дитяча закривавлена іграшка з вокзалу Краматорська, який 8 квітня обстріляли окупанти.

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Фото: Роман Кулик

Рятівник несе людину, яку дістали з-під завалів житлової багатоповерхівки в Дніпрі, після того як 14 січня в неї влучила російська ракета. 

Фото: Pavlo Petrov

Селище Бородянка після деокупації Київської області на початку квітня.

Фото: Дмитро Ларін

Евакуація літньої жінки на візку з Ірпеня 7 березня.

Фото: Аріс Мессініс/Instagram

Місцевий житель їде на велосипеді в місті Сіверськ Бахмутського району на Донеччині. Світлина зроблена влітку.

Фото: Дмитро Ларін

Обстріляний Гостомельський аеродром на початку квітня, коли окупанти знищили флагман української авіації – літак Ан-225 "Мрія". 

Фото: Дмитро Ларін

93 бригада працює на трофейній САУ Гіацинт на Бахмутському напрямку, осінь.

Фото: Дмитро Ларін

Киянка зі сльозами дивиться на потрощений будинок на Оболоні, куди 14 березня прилетіла російська ракета.

Фото: Аріс Мессініс/Instagram

Спалена російська техніка на вулиці Бучі. Знімок зроблений після деокупації території на початку квітня.

Фото: Дмитро Ларін

Підліток на фоні розваленого будинку на Донеччині, кінець травня.

Фото: Аріс Мессініс/Instagram

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