НМТ-2023: вступники можуть пройти тренувальний тест з історії України

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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13 березня 2023

Український центр оцінювання якості освіти опублікував тренувальний варіант національного мультипредметного тесту з Історії України.

Він містить 30 завдань, а теми завдань охоплюють події другої половини XVI – початку ХХІ століття. 

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.  

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30 завдань тесту відповідають розділам 6-32 програми ЗНО з історії України й  охоплює теми, що стосуються подій з другої половини XVI до початку ХХІ століття. 

Фото: dmvasilenko/Depositphotos

Під час проходження демонстраційного НМТ, як і на реальному тестуванні, учень зможе обрати послідовність виконання завдань або змінити варіанти відповідей. 

Після проходження демонстраційного тесту, учень отримає результат. 

Учасники мають змогу пройти тест в онлайновому середовищі Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти за посиланням

"Інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний вступному тесту", – йдеться в повідомленні. 

Також, можна завантажити файл із демонстраційним варіантом тесту з історії України, виконати завдання та звірити свої відповіді з правильними. 

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Нагадаємо, вступники можуть пройти тренувальний НМТ з української мови та математики

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