Прикордонники спростували фейк про заборону виїзду юнакам від 15 до 18 років

У соцмережах почали поширювати інформацію про заборону виїзду з України хлопцям від 15 до 18 років з фейковим фото "наказу".

У Держприкордонслужбі пояснили, що такі повідомлення – фейкові.

"Обережно, фейк! Мережею шириться документ ДПСУ про нібито обмеження виїзду за кордон юнакам від 15 до 18 років. Це – фейк!

Варто зазначити, що сам "документ" містить значну кількість помилок, зокрема – русизми", – кажуть прикордонники.

При оформленні осіб на виїзд за кордон прикордонники керуються Постановою Кабміну №57.

Обмеження щодо виїзду під час дії правового режиму воєнного стану стосуються чоловіків віком 18-60 років! Але і для цієї категорії чоловіків є винятки.

Нагадаємо, виїжджати до інших країн можуть люди з інвалідністю, чоловіки, які утримують трьох неповнолітніх дітей або самостійно виховують дитину, супровідники людей з інвалідністю, поранені бійці, які їдуть на лікування, заброньовані працівники у відрядженні та багато інших категорій військовозобов’язаних.

"Довіряйте лише офіційним джерелам інформації!" – закликають у ДПСУ.

Раніше прикордонники пояснили, в якому випадку чоловіки-чиновники можуть виїхати до дітей за кордон.