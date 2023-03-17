Прикордонники спростували фейк про заборону виїзду юнакам від 15 до 18 років

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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17 березня 2023

У соцмережах почали поширювати інформацію про заборону виїзду з України хлопцям від 15 до 18 років з фейковим фото "наказу".

У Держприкордонслужбі пояснили, що такі повідомлення – фейкові.

"Обережно, фейк! Мережею шириться документ ДПСУ про нібито обмеження виїзду за кордон юнакам від 15 до 18 років. Це – фейк! 

Варто зазначити, що сам "документ" містить значну кількість помилок, зокрема – русизми", – кажуть прикордонники.

При оформленні осіб на виїзд за кордон прикордонники керуються Постановою Кабміну №57

Обмеження щодо виїзду під час дії правового режиму воєнного стану стосуються чоловіків віком 18-60 років! Але і для цієї категорії чоловіків є винятки

 

Нагадаємо, виїжджати до інших країн можуть люди з інвалідністю, чоловіки, які утримують трьох неповнолітніх дітей або самостійно виховують дитину, супровідники людей з інвалідністю, поранені бійці, які їдуть на лікування, заброньовані працівники у відрядженні та багато інших категорій військовозобов’язаних.

"Довіряйте лише офіційним джерелам інформації!" – закликають у ДПСУ.

Раніше прикордонники пояснили, в якому випадку чоловіки-чиновники можуть виїхати до дітей за кордон.

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