"Вже напрацювався, йди": як українці реагують на можливу відставку Шкарлета

17 березня стало відомо, що Сергій Шкарлет, якого викривали на плагіаті, піде з посади міністра освіти і науки України.

Інформацію підтвердили у Кабміні, Офісі президента та Верховній Раді.

За даними джерел УП, вже є потенційні кандидати на посаду міністра освіти, втім сам Сергій Шкарлет не прокоментував інформацію про свою відставку.

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Громадськість неодноразово вимагала відставки міністра, тому в соцмережах українці відреагували на новину мемами.

"Українська правда. Життя" зібрала реакції громадян.

Передусім міністру нагадали про плагіат в його наукових роботах, адже цей шлейф тягнеться за Сергієм Шкарлетом від початку його каденції на посаді міністра.

Не обійшлося й без мемів про "квадратні дужки" – цими словами Сергій Шкарлет відповів на звинувачення в плагіаті в одному з інтерв’ю.

В тому ж інтерв’ю міністр казав: "Якщо мені скажуть: "Шкарлет, ти вже напрацювався, йди", я спокійно піду".

Користувачі мережі жартують, що зі звільнення Шкарлета почався весняний контрнаступ.

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Зрештою, міністру ще "дякують" за роботу.

В дописі про відставку Шкарлета депутатка Інна Совсун написала:

"Я хочу подивитися в очі кожному депутату і кожній депутатці, які проголосували за його призначення. Ви пишаєтеся досягненнями міністра освіти на посаді за 3 роки? Хто компенсує втрачені роки для українських учнів та студентів?".

Фото: Інна Совсун

Нагадаємо, 25 червня 2020 року Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета в. о. міністра освіти і науки.

Науковці та освітяни неодноразово з проханнями про відставку Шкарлета зверталися до президента, прем’єр-міністра та голови служби безпеки України.

Пізніше активісти проводили акції під Кабміном, головною вимогою яких було звільнення Сергія Шкарлета.

17 грудня 2020 року Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета на посаду Міністра освіти і науки України.

В травні 2021 року міністр став лауреатом премії "Академічна негідність року".

На протести за відставку Шкарлета виходили і активісти, й освітяни, й студенти. Акції відбувалися протягом всієї каденції Шкарлета на посаді.

14 лютого 2022 року під Офісом Президента відбувся великий студентський мітинг "Якщо любиш – піди!" за відставку Сергія Шкарлета.

У Верховній Раді навіть збирали підписи за відставку міністра, однак він лишався на посаді.