НМТ-2023: вступники можуть пройти тренувальний тест з біології

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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24 березня 2023

Вступники, які планують в цьому році складати національний мультипредметний тест, вже можуть пройти демонстраційний варіант  з біології.

Український центру оцінювання якості освіти оприлюднив тренувальний варіант, який містить 30 завдань.

"За структурою, типами завдань, тривалістю їхнього виконання демонстраційний варіант аналогічний вступному тесту, однак інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ", – повідомляють освітяни.

З їхніх слів, як під час пробного тесту, так і на реальному, можна вибирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи іншого питання, змінювати варіант відповіді. 

  Фото: Elnur/Depositphotos

Після завершення роботи можна отримати результат тестування з цього предмета

В УЦОЯО наголошують, якщо учасник має повільний інтернет або не може працювати протягом години за комп’ютером чи іншим гаджетом – дозволено завантажити файл із демонстраційним варіантом тесту з біології на власний пристрій, виконати завдання і звірити відповіді з правильними. 

Нагадуємо, майбутні студенти також можуть пройти пробний тест НМТ з фізики, української мови, математики, історії України та англійської мови.

Читайте також: НМТ 2023: до чого готуватися вступникам


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