Одного з організаторів "п'яних вечірок" повторно взяли під варту та збільшили розмір застави

17 квітня ухвалою Київського апеляційного суду одного з організаторів "п’яних" вечірок взяли під варту та збільшили заставу до суми 536, 8 тисяч гривень.

Про це повідомляє начальник головного управління Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.

Речниця Нацполіції Київщини Ірина Прянішнікова у коментарі "УП.Життя" пояснила, що цього фігуранта справи попередньо вже брали під варту і призначали меншу за розміром заставу. Молодик її сплатив і був звільнений.

Однак, як повідомляють в прокуратурі, суд збільшив розмір застави на основі апеляційної скарги.

Учасник п'яної вечірки. Фото: Нацполіції Київщини

"Він фактично знаходився під домашнім арештом. За клопотанням прокурора заставу було піднято. Суддя в апеляційному судді частково задовільнив клопотання.

Прокурор наполягав на тому, щоб молодика взяли під варту без можливості внести заставу, але суддя лиш збільшив її розмір", – каже речниця.

Ірина Прянішнікова додає, що з суду організатора "п’яних" вечірок повезли в слідчий ізолятор.

У прокуратурі повідомили, що фігуранта справи, якого взяли під варту зі збільшенням застави, підозрюють у скоєні правопорушення за статтею 301 Кримінального кодексу України (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Ймовірно, йдеться про Ярослава Домбровського, якого підозрюють у злочині, передбаченому ч.3 ст. 301 КК України.

Судове розслідування. Фото: Нацполіція Київщини

Раніше двох фігурантів справи – Домбровського та Олега Захарова звільнили з-під варти після внесення застави у розмірі понад 400 тисяч гривень.

За ґратами залишився лише один організатор вечірок Андрій Ярина, якому продовжили безальтернативне тримання під вартою.

Нагадаємо, 1 лютого поліція Київщини оголосила про підозру хлопцям, які змушували дівчат виконувати непристойні дії сексуального характеру в стані алкогольного сп’яніння та глумились із жертв в соцмережах.

Наразі триває досудове розслідування.