Двох фігурантів справи про "п’яні вечірки" у Києві випустили під заставу

28 березня Шевченківський районний суд продовжив запобіжний захід двом підозрюваним у справі про "п’яні вечірки" до 1 травня.

Йдеться про вечірки блогерів з Івано-Франківська у столичній квартирі, під час яких "стрімери" знімали дівчат оголеними та, можливо, вчиняли сексуальне насильство.

Організатору Андрію Ярині продовжили безальтернативне тримання під вартою, а підозрюваному Ярославу Домбровському призначили заставу у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (402 600 гривень).

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Ярослав Домбровський вніс заставу, тому був звільнений з-під варти, повідомили "Українській правді. Життя" у Київській обласній прокуратурі.

Також ще 24 березня суд обрав третьому фігуранту Олегу Захарову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та призначив заставу в розмірі 402 600 гривень.

У прокуратурі кажуть, що він також вніс цю суму і вже не перебуває під вартою. Тобто за ґратами залишається лише організатор вечірок Андрій Ярина.

"Третій підозрюваний скористався правом і вніс заставу у розмірі 402 600 гривень. Прокуратура клопотала про безальтернативне тримання під вартою. Суд визначив заставу, бо стаття передбачає таку можливість.

Суд також визначив другому фігуранту заставу. Вони у них однакові – 150 прожиткових мінімумів. Наразі ми готуємо оскарження", – розповіла прессекретарка Олена Ковальова.

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Андрій Ярина в Шевченківському суді 28 березня. Фото: Ліля Гончарук/Суспільне

На хлопців, які вийшли під заставу, поклали обов‘язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи;

уникати спілкування із свідками та потерпілими у цьому кримінальному провадженні.

"Наразі прокуратура готує клопотання і буде оскаржувати ухвали суду щодо запобіжних заходів", – коментує прессекретарка.

Фото: Ярослав Домбровський під час засідання Шевченківського райсуду Києва 3-го лютого|WatchersMedia

Нагадаємо, блогера з Івано-Франківська Андрія Ярину, який влаштовував вечірки у Києві і знімав дівчат оголеними на стрімах, взяли під варту на початку лютого.

Його підозрюють у злочинах, передбачених ч. 3 ст. 153 та ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України (Сексуальне насильство; Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Олег Захаров – один з фігурантів, який скористався правом внесення застави – підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України (Сексуальне насильство).

А Ярослава Домбровського підозрюють у злочині, передбаченому ч.3 ст. 301 КК України (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).